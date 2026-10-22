PRÊMIO MILIONÁRIO

Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta; veja horário do sorteio e como apostar

Prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas no concurso anterior; aposta simples custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:50

Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

A chance de começar uma nova vida com um prêmio milionário movimenta os apostadores da Mega-Sena nesta quinta-feira (22). O concurso 3.072 tem prêmio estimado em R$ 200 milhões, após ninguém acertar as seis dezenas no sorteio anterior. O resultado será divulgado a partir das 21h, em São Paulo.

No concurso realizado na terça-feira (20), nenhuma aposta acertou a faixa principal, e o prêmio acumulou. Os sorteios das Loterias Caixa podem ser acompanhados ao vivo pelo site do g1 e pelo canal do portal no YouTube. Quem quiser concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta até as 20h, pelo horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, incluindo o site e o aplicativo oficial.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível escolher mais números no mesmo jogo, o que aumenta as chances de acertar, mas eleva o valor da aposta. Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Para apostas pela internet, o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de levar o prêmio principal depende da quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, com seis números e custo de R$ 6, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Já a aposta com 20 dezenas, limite máximo permitido, custa R$ 232.560 e aumenta a probabilidade de acertar o prêmio principal para uma em 1.292.