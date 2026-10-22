Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta; veja horário do sorteio e como apostar

Prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas no concurso anterior; aposta simples custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:50

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

A chance de começar uma nova vida com um prêmio milionário movimenta os apostadores da Mega-Sena nesta quinta-feira (22). O concurso 3.072 tem prêmio estimado em R$ 200 milhões, após ninguém acertar as seis dezenas no sorteio anterior. O resultado será divulgado a partir das 21h, em São Paulo.

No concurso realizado na terça-feira (20), nenhuma aposta acertou a faixa principal, e o prêmio acumulou. Os sorteios das Loterias Caixa podem ser acompanhados ao vivo pelo site do g1 e pelo canal do portal no YouTube. Quem quiser concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta até as 20h, pelo horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, incluindo o site e o aplicativo oficial.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
1 de 10
Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível escolher mais números no mesmo jogo, o que aumenta as chances de acertar, mas eleva o valor da aposta. Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Para apostas pela internet, o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de levar o prêmio principal depende da quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, com seis números e custo de R$ 6, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Já a aposta com 20 dezenas, limite máximo permitido, custa R$ 232.560 e aumenta a probabilidade de acertar o prêmio principal para uma em 1.292.

Apesar das diferentes possibilidades de jogo, não há garantia de premiação. A escolha de mais dezenas aumenta as chances matemáticas, mas exige um investimento muito maior. O sorteio do concurso 3.072 está previsto para as 21h desta quinta-feira (22), em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo site do g1 e pelo canal do portal no YouTube. Os apostadores também podem consultar os resultados nos canais oficiais das Loterias Caixa após a divulgação das dezenas sorteadas.

Mais recentes

Imagem - Justiça libera R$ 2,9 bilhões em atrasados do INSS; veja quem pode receber

Justiça libera R$ 2,9 bilhões em atrasados do INSS; veja quem pode receber
Imagem - Quem faltou ao 1° turno pode usar o 2° como prova de vida do INSS? Veja como funciona

Quem faltou ao 1° turno pode usar o 2° como prova de vida do INSS? Veja como funciona
Imagem - Ex-funcionário entrega rotina de patrões a criminosos, casal é feito refém e prejuízo chega a R$ 150 mil

Ex-funcionário entrega rotina de patrões a criminosos, casal é feito refém e prejuízo chega a R$ 150 mil