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Mega-Sena pode pagar R$ 230 milhões neste sábado (24); outro sorteio tem prêmio de R$ 108 milhões

Juntas, Mega-Sena e +Milionária acumulam R$ 338 milhões em prêmios estimados; apostas podem ser feitas até as 20h

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 16:50

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem sonha em ficar milionário tem dois motivos para acompanhar os sorteios das Loterias Caixa neste sábado (24). A Mega-Sena está acumulada em R$ 230 milhões, enquanto a +Milionária oferece um prêmio estimado em R$ 108 milhões. Somadas, as duas modalidades colocam R$ 338 milhões em disputa na mesma noite.

Os sorteios estão previstos para as 21h, no horário de Brasília. Os interessados em participar têm até as 20h para registrar suas apostas, seja nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena chegou aos R$ 230 milhões depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.073, realizado na quinta-feira (22). Na ocasião, os números sorteados foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 203 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 510,55.

Agora, o concurso 3.074 oferece uma das maiores premiações da história dos sorteios regulares da Mega-Sena, desconsiderando as edições especiais da Mega da Virada.

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Para se ter uma ideia, o maior prêmio já distribuído em um concurso regular foi de R$ 317,85 milhões, dividido entre duas apostas em outubro de 2022. Em maio de 2019, um único bilhete levou aproximadamente R$ 289,42 milhões.

Outra loteria também pode fazer um milionário

Além da Mega-Sena, a +Milionária chega ao concurso 401 com um prêmio acumulado de R$ 108 milhões. A modalidade não teve ganhadores na faixa principal no sorteio de quarta-feira (21). Para conquistar o valor máximo, o apostador precisa acertar seis dezenas e dois trevos.

Na +Milionária, o jogador escolhe seis números entre 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções. O formato é diferente da Mega-Sena, que exige apenas o acerto de seis dezenas entre 60 números.

As duas modalidades também oferecem premiações menores para quem acerta parte das combinações sorteadas.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis números. A probabilidade de acertar todas as dezenas com um jogo mínimo é de uma em 50.063.860. Na +Milionária, o valor inicial também é de R$ 6. Entretanto, as chances de conquistar o prêmio principal são ainda menores: uma em 238.360.500.

É possível selecionar mais números para ampliar as possibilidades de acerto, mas o preço da aposta aumenta conforme a quantidade de combinações escolhidas.

Os bolões também são uma alternativa para participar dos sorteios. Nesse formato, diferentes apostadores dividem o custo do jogo e, caso haja premiação, o valor recebido é repartido entre os participantes conforme as cotas adquiridas.

Quais loterias serão sorteadas neste sábado?

A programação deste sábado inclui sete modalidades das Loterias Caixa. Além da Mega-Sena e da +Milionária, estão previstos sorteios da Timemania, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Loteria Federal. A Timemania tem prêmio estimado em R$ 22,1 milhões, enquanto a Lotofácil pode pagar R$ 2 milhões.

Os valores anunciados são estimativas e podem sofrer alterações de acordo com a arrecadação. Caso mais de uma aposta acerte a combinação principal, o prêmio será dividido entre os ganhadores. Os sorteios deste sábado ocorrem na véspera do segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo (25).

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