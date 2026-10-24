LOTERIA

Mega-Sena pode pagar R$ 230 milhões neste sábado (24); outro sorteio tem prêmio de R$ 108 milhões

Juntas, Mega-Sena e +Milionária acumulam R$ 338 milhões em prêmios estimados; apostas podem ser feitas até as 20h

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 16:50

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem sonha em ficar milionário tem dois motivos para acompanhar os sorteios das Loterias Caixa neste sábado (24). A Mega-Sena está acumulada em R$ 230 milhões, enquanto a +Milionária oferece um prêmio estimado em R$ 108 milhões. Somadas, as duas modalidades colocam R$ 338 milhões em disputa na mesma noite.

Os sorteios estão previstos para as 21h, no horário de Brasília. Os interessados em participar têm até as 20h para registrar suas apostas, seja nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

O prêmio da Mega-Sena chegou aos R$ 230 milhões depois que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.073, realizado na quinta-feira (22). Na ocasião, os números sorteados foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 203 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 510,55.

Agora, o concurso 3.074 oferece uma das maiores premiações da história dos sorteios regulares da Mega-Sena, desconsiderando as edições especiais da Mega da Virada.

Para se ter uma ideia, o maior prêmio já distribuído em um concurso regular foi de R$ 317,85 milhões, dividido entre duas apostas em outubro de 2022. Em maio de 2019, um único bilhete levou aproximadamente R$ 289,42 milhões.

Outra loteria também pode fazer um milionário

Além da Mega-Sena, a +Milionária chega ao concurso 401 com um prêmio acumulado de R$ 108 milhões. A modalidade não teve ganhadores na faixa principal no sorteio de quarta-feira (21). Para conquistar o valor máximo, o apostador precisa acertar seis dezenas e dois trevos.

Na +Milionária, o jogador escolhe seis números entre 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções. O formato é diferente da Mega-Sena, que exige apenas o acerto de seis dezenas entre 60 números.

As duas modalidades também oferecem premiações menores para quem acerta parte das combinações sorteadas.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis números. A probabilidade de acertar todas as dezenas com um jogo mínimo é de uma em 50.063.860. Na +Milionária, o valor inicial também é de R$ 6. Entretanto, as chances de conquistar o prêmio principal são ainda menores: uma em 238.360.500.

É possível selecionar mais números para ampliar as possibilidades de acerto, mas o preço da aposta aumenta conforme a quantidade de combinações escolhidas.

Os bolões também são uma alternativa para participar dos sorteios. Nesse formato, diferentes apostadores dividem o custo do jogo e, caso haja premiação, o valor recebido é repartido entre os participantes conforme as cotas adquiridas.

Quais loterias serão sorteadas neste sábado?

A programação deste sábado inclui sete modalidades das Loterias Caixa. Além da Mega-Sena e da +Milionária, estão previstos sorteios da Timemania, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Loteria Federal. A Timemania tem prêmio estimado em R$ 22,1 milhões, enquanto a Lotofácil pode pagar R$ 2 milhões.