LOTERIA

Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 92 milhões; veja o horário

- Nenhuma aposta acertou as seis dezenas no sorteio do último sábado (3), fazendo o prêmio acumular

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:46

Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

O prêmio do concurso 3.067 da Mega-Sena pode chegar a R$ 92 milhões nesta terça-feira (6). O sorteio será realizado às 21h, em São Paulo. O valor acumulou depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas no concurso do último sábado (3).

Quem quiser concorrer ao prêmio tem até as 20h desta terça para registrar a aposta. O jogo pode ser feito em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, incluindo o site e o aplicativo da instituição.

Os bolões digitais têm um horário diferente. A comercialização pela internet pode ser feita até as 20h30, exclusivamente pelo Portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento das apostas digitais pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Segundo a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas nesse formato é de uma em 50.063.860. O jogador pode marcar mais números no volante, aumentando as possibilidades de acerto, mas também elevando o valor da aposta.

O limite é de 20 dezenas em um único jogo. Nessa modalidade, a aposta custa R$ 232.560 e a probabilidade de acertar o prêmio principal passa para uma em 1.292, conforme os cálculos divulgados pela Caixa.