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Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 92 milhões; veja o horário

- Nenhuma aposta acertou as seis dezenas no sorteio do último sábado (3), fazendo o prêmio acumular

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:46

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

O prêmio do concurso 3.067 da Mega-Sena pode chegar a R$ 92 milhões nesta terça-feira (6). O sorteio será realizado às 21h, em São Paulo. O valor acumulou depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas no concurso do último sábado (3).

Quem quiser concorrer ao prêmio tem até as 20h desta terça para registrar a aposta. O jogo pode ser feito em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, incluindo o site e o aplicativo da instituição.

Os bolões digitais têm um horário diferente. A comercialização pela internet pode ser feita até as 20h30, exclusivamente pelo Portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento das apostas digitais pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Segundo a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas nesse formato é de uma em 50.063.860. O jogador pode marcar mais números no volante, aumentando as possibilidades de acerto, mas também elevando o valor da aposta.

O limite é de 20 dezenas em um único jogo. Nessa modalidade, a aposta custa R$ 232.560 e a probabilidade de acertar o prêmio principal passa para uma em 1.292, conforme os cálculos divulgados pela Caixa.

Para participar dos sorteios e realizar apostas, é necessário ter pelo menos 18 anos. A Mega-Sena permite apostas presenciais e digitais, com horários específicos para cada modalidade de jogo.

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