ATÉ 22H

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo (20)

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

A Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 15:23

A Mega-Sena sorteia neste domingo (20) prêmio estimado em R$ 28 milhões. As seis dezenas do concurso 3.060 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (19) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35 e um bolão feito em Presidente Venceslau (SP) levou o prêmio de R$ 101.970.706,13..