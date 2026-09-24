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Mega-Sena sorteia prêmio milionário de R$ 38 milhões nesta quinta-feira (24)

Sorteio do concurso 3062 acontece às 21h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:34

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 3062 da Mega-Sena sorteia um prêmio estimado em R$ 38 milhões nesta quinta-feira (24). O sorteio será realizado às 21h, em São Paulo (SP), com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

No concurso anterior, realizado na terça-feira (20), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo o prêmio acumular. Na faixa de cinco acertos, 39 apostas foram vencedoras, com prêmio individual de R$ 42.199,06.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As apostas podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6.

Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Tags:

Mega-sena

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