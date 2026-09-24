LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio milionário de R$ 38 milhões nesta quinta-feira (24)

Sorteio do concurso 3062 acontece às 21h

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:34

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 3062 da Mega-Sena sorteia um prêmio estimado em R$ 38 milhões nesta quinta-feira (24). O sorteio será realizado às 21h, em São Paulo (SP), com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

No concurso anterior, realizado na terça-feira (20), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo o prêmio acumular. Na faixa de cinco acertos, 39 apostas foram vencedoras, com prêmio individual de R$ 42.199,06.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

As apostas podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6.