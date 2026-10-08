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Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta-feira (8); veja como apostar

Concurso 3.068 será realizado às 21h, em São Paulo; apostas podem ser feitas até as 20h nas lotéricas ou pela internet

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:07

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (8) um prêmio estimado em R$ 100 milhões. O concurso 3.068 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No concurso anterior, foram sorteados os números 01, 04, 17, 33, 41 e 52. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e chegou à estimativa de R$ 100 milhões para o sorteio desta quinta.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Tags:

Loteria Mega-sena Caixa Econômica Federal

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