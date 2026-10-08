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Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta-feira (8); veja como apostar

Concurso 3.068 será realizado às 21h, em São Paulo; apostas podem ser feitas até as 20h nas lotéricas ou pela internet

Mariana Rios

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:07

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (8) um prêmio estimado em R$ 100 milhões. O concurso 3.068 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No concurso anterior, foram sorteados os números 01, 04, 17, 33, 41 e 52. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e chegou à estimativa de R$ 100 milhões para o sorteio desta quinta.