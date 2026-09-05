Mega-Sena sorteia R$ 48 milhões neste domingo (6)

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Mariana Rios
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 20:59
A Mega-Sena sorteia neste domingo (6) um prêmio estimado em R$ 48 milhões. O concurso 3.054 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas para o concurso podem ser feitas até as 22h deste sábado (5) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
No concurso anterior, realizado na quinta-feira (3), foram sorteados os números 01, 13, 25, 35, 39 e 51. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e chegou aos R$ 48 milhões estimados para o sorteio deste domingo (6).