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Mega-Sena sorteia R$ 48 milhões neste domingo (6)

Concurso 3.054 será realizado às 11h, em São Paulo; aposta simples, com seis números, custa R$ 6

Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 20:59

Mega-Sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (6) um prêmio estimado em R$ 48 milhões. O concurso 3.054 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas para o concurso podem ser feitas até as 22h deste sábado (5) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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