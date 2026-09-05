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Mega-Sena sorteia R$ 48 milhões neste domingo (6)

Concurso 3.054 será realizado às 11h, em São Paulo; aposta simples, com seis números, custa R$ 6

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 20:59

Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.© Marcelo Camargo/Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (6) um prêmio estimado em R$ 48 milhões. O concurso 3.054 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas para o concurso podem ser feitas até as 22h deste sábado (5) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

No concurso anterior, realizado na quinta-feira (3), foram sorteados os números 01, 13, 25, 35, 39 e 51. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e chegou aos R$ 48 milhões estimados para o sorteio deste domingo (6).

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Loteria Mega-sena

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