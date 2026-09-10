Mega-Sena sorteia R$ 76 milhões nesta quinta; apostas vão até 20h

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Agência Brasil
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:49
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (10) um prêmio estimado em R$ 76 milhões. O concurso 3.056 será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Quem quiser concorrer ao prêmio deve registrar a aposta até as 20h desta quinta, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa ou em uma das casas lotéricas credenciadas em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
O prêmio acumulou porque ninguém acertou as seis dezenas no concurso anterior. Os números sorteados foram 01, 11, 36, 43, 48 e 49.
Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele leva o prêmio principal. Também há premiação para quem acertar cinco ou quatro números.
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