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Mega-Sena sorteia R$ 76 milhões nesta quinta; apostas vão até 20h

Concurso 3.056 será realizado às 21h, em São Paulo; aposta simples, com seis números, custa R$ 6

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:49

lotéricas
Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (10) um prêmio estimado em R$ 76 milhões. O concurso 3.056 será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quem quiser concorrer ao prêmio deve registrar a aposta até as 20h desta quinta, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa ou em uma das casas lotéricas credenciadas em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

O prêmio acumulou porque ninguém acertou as seis dezenas no concurso anterior. Os números sorteados foram 01, 11, 36, 43, 48 e 49.

Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele leva o prêmio principal. Também há premiação para quem acertar cinco ou quatro números.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

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