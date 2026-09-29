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Mega-Sena terá dois sorteios extras em outubro; entenda

Concursos extras serão realizados na última semana do mês

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:27

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

No mês de outubro, a Mega-Sena terá dois sorteios a mais. Os concursos extras serão realizados na última semana do mês, quando a modalidade lotérica terá cinco sorteios consecutivos, em vez dos três habituais.

Os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080 serão realizados entre os dias 26 e 30 de outubro. Em caráter especial, a modalidade terá sorteios de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular, que prevê concursos às terças, quintas e domingos.

Apesar da "Mega Semana", os valores das apostas, as probabilidades de ganho e a estrutura das faixas de premiação da Mega-Sena não sofrerão alterações.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

O horário-limite para a compra dos bilhetes também permanece o mesmo: 20h para apostas simples e 20h30 para os bolões digitais. Os sorteios serão realizados às 21h, no horário de Brasília.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os sorteios são transmitidos pelos canais oficiais da Caixa.

Após o encerramento da Mega Semana, a Mega-Sena retomará o calendário regular de sorteios. O período também antecede a abertura das vendas paralelas da Mega da Virada 2026, prevista para novembro.

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