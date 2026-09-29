LOTERIA

Mega-Sena terá dois sorteios extras em outubro; entenda

Concursos extras serão realizados na última semana do mês

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:27

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

No mês de outubro, a Mega-Sena terá dois sorteios a mais. Os concursos extras serão realizados na última semana do mês, quando a modalidade lotérica terá cinco sorteios consecutivos, em vez dos três habituais.



Os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080 serão realizados entre os dias 26 e 30 de outubro. Em caráter especial, a modalidade terá sorteios de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular, que prevê concursos às terças, quintas e domingos.

Apesar da "Mega Semana", os valores das apostas, as probabilidades de ganho e a estrutura das faixas de premiação da Mega-Sena não sofrerão alterações.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

O horário-limite para a compra dos bilhetes também permanece o mesmo: 20h para apostas simples e 20h30 para os bolões digitais. Os sorteios serão realizados às 21h, no horário de Brasília.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os sorteios são transmitidos pelos canais oficiais da Caixa.