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Mega-Sena terá sorteios milionários cinco vezes nesta semana; veja datas

Mega Semana começa nesta segunda-feira (26) e segue até sexta (30)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:30

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena terá cinco sorteios consecutivos nesta semana, entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) de outubro, por causa da chamada Mega Semana. A estimativa de prêmio para o concurso desta segunda-feira é de R$ 300 milhões.

A mudança temporária no calendário prevê a realização dos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080, com sorteios diários. A programação é diferente da habitual, que prevê concursos às terças, quintas e aos sábados.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Confira o calendário dos sorteios:

Segunda-feira (26/10): concurso 3076

Terça-feira (27/10): concurso 3077

Quarta-feira (28/10): concurso 3078

Quinta-feira (29/10): concurso 3079

Sexta-feira (30/10): concurso 3080

Os sorteios estão previstos para as 21h, no horário de Brasília.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa e, para clientes habilitados, pelo Internet Banking da Caixa.

O prazo para registrar as apostas vai até as 20h. No caso dos bolões digitais, o limite informado é até as 20h30.

A Mega Semana altera apenas o calendário dos sorteios, sem mudanças nas regras do jogo, nos preços das apostas, nas probabilidades de acerto ou nas faixas de premiação.

Após a sequência especial, a expectativa é que a Mega-Sena retome o calendário regular. As vendas para a Mega da Virada 2026 têm previsão de começar em novembro.

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Mega-sena

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