SEMANA DE SORTE

Mega-Sena terá sorteios milionários cinco vezes nesta semana; veja datas

Mega Semana começa nesta segunda-feira (26) e segue até sexta (30)

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:30

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena terá cinco sorteios consecutivos nesta semana, entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) de outubro, por causa da chamada Mega Semana. A estimativa de prêmio para o concurso desta segunda-feira é de R$ 300 milhões.

A mudança temporária no calendário prevê a realização dos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080, com sorteios diários. A programação é diferente da habitual, que prevê concursos às terças, quintas e aos sábados.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Confira o calendário dos sorteios:

Segunda-feira (26/10): concurso 3076

Terça-feira (27/10): concurso 3077

Quarta-feira (28/10): concurso 3078

Quinta-feira (29/10): concurso 3079

Sexta-feira (30/10): concurso 3080

Os sorteios estão previstos para as 21h, no horário de Brasília.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa e, para clientes habilitados, pelo Internet Banking da Caixa.

O prazo para registrar as apostas vai até as 20h. No caso dos bolões digitais, o limite informado é até as 20h30.

A Mega Semana altera apenas o calendário dos sorteios, sem mudanças nas regras do jogo, nos preços das apostas, nas probabilidades de acerto ou nas faixas de premiação.