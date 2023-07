Megatraficante que fugiu da PF em helicóptero ostenta vida de luxo nas redes sociais

Apontado como um dos maiores traficantes do Brasil, Antônio Joaquim Mota, conhecido como Dom, escapou no fim do mês passado de uma operação realizada pela Polícia Federal para prendê-lo. Dom estava escondido em uma fazenda da família que ocupa área que vai de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, à cidade vizinha de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A suspeita é de que a operação tenha sido vazada.



De acordo com o Fantástico, da TV Globo, um dos guarda-costas de Dom, que foi preso pela PF naquela operação, admitiu em depoimento que o chefe fora avisado da ação. "Ele (Dom) falou que a gente estaria numa situação de risco, a gente teria de se retirar", declarou Iuri da Silva Gusmão à PF, segundo a reportagem.