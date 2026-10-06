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MEI mais barato pode impactar sua aposentadoria; entenda como

Contribuição reduzida facilita a formalização, mas histórico profissional, renda e planos para o futuro também devem entrar na decisão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:30

a Reforma Tributária promete simplificar o sistema de impostos no Brasil, mas também traz incertezas para microempreendedores individuais (MEIs)
MEI mais barato pode impactar sua aposentadoria; entenda como Crédito: Shutterstock

Abrir um Microempreendedor Individual (MEI) pode ser uma maneira simples de formalizar uma atividade profissional e garantir acesso à Previdência com uma contribuição mensal reduzida. O que muitas pessoas deixam em segundo plano, porém, é que essa escolha também faz parte do planejamento para a aposentadoria.

Segundo as advogadas especialistas em previdência Joseane Zanardi e Adriana Zanardi, do Zanardi Advogados, a contribuição do MEI corresponde a 5% do salário mínimo e garante acesso aos benefícios previdenciários previstos para a categoria. Ainda assim, escolher essa modalidade apenas porque ela custa menos pode não ser suficiente.

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Mineradores por Portal Brasil.gov.br/ Ricardo Teles
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Caminhoneiros  por Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
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Mineradores por Portal Brasil.gov.br/ Ricardo Teles

“Antes de abrir um MEI, é importante olhar para o histórico previdenciário daquela pessoa e entender se essa modalidade faz sentido para a situação profissional e para os objetivos que ela tem em relação à aposentadoria. O fato de a contribuição ser mais baixa não significa necessariamente que seja a melhor escolha no longo prazo”, explica Joseane Zanardi.

Pagar menos agora pode fazer diferença depois

A principal questão está justamente na base sobre a qual o MEI contribui. Para quem busca uma alternativa de menor custo para formalizar a atividade e manter as contribuições ao INSS, o modelo pode parecer uma escolha natural. Mas a decisão precisa levar em conta também a trajetória profissional e o que o trabalhador espera da Previdência no futuro.

“É comum a pessoa olhar para o MEI porque a contribuição é mais baixa e entender que essa é a melhor alternativa. Mas é preciso considerar a realidade daquele trabalhador, o tipo de atividade que ele exerce, seu histórico de contribuições e o que ele espera da previdência no futuro. A escolha deve ser feita olhando para o conjunto dessas informações”, afirma Adriana Zanardi.

O cuidado se torna ainda mais importante para quem já possui um histórico de contribuições sobre rendimentos maiores. Uma mudança para a contribuição como MEI, baseada no salário mínimo, precisa ser analisada dentro desse histórico para que o trabalhador compreenda os possíveis reflexos no planejamento da aposentadoria.

“Imagine uma pessoa que durante muitos anos contribuiu sobre uma remuneração de R$ 8 mil, R$ 10 mil ou mais e, em determinado momento, passa a contribuir como MEI. É importante entender como essa mudança se encaixa no histórico previdenciário. Não basta olhar apenas para o quanto será economizado todos os meses”, alerta Joseane Zanardi.

Por isso, antes de escolher o MEI, as especialistas recomendam considerar o histórico de contribuições, a atividade exercida, a renda atual e os objetivos relacionados à aposentadoria. A economia mensal pode ser importante, mas não deve ser analisada isoladamente.

Aposentadoria não é o único ponto de atenção

O planejamento previdenciário também envolve outros benefícios. A contribuição ao INSS está relacionada à proteção do trabalhador em situações como incapacidade para o trabalho e maternidade. Por esse motivo, não basta escolher a modalidade de contribuição e simplesmente deixar os pagamentos em segundo plano. Também é importante manter organizadas as guias e os respectivos comprovantes, preferencialmente em arquivo digital. Ter esse histórico bem guardado pode facilitar a comprovação dos pagamentos e dos períodos de contribuição quando houver necessidade.

Contribuição precisa entrar no planejamento do mês

Outro cuidado é evitar que a contribuição seja tratada como uma despesa que pode ser deixada para depois. O pagamento deve ser feito dentro do prazo estabelecido, já que contribuições em atraso podem seguir regras específicas para serem consideradas. “É importante tratar a contribuição previdenciária como um compromisso mensal. Não se deve partir da ideia de que será possível simplesmente deixar os pagamentos acumularem e regularizar tudo posteriormente, porque existem regras para que essas contribuições sejam consideradas”, explica Joseane.

Na prática, o valor reduzido da contribuição não significa que o pagamento possa perder espaço no orçamento. Manter as obrigações em dia também faz parte da organização previdenciária do trabalhador.

Cinco cuidados antes de optar pelo MEI

  • 1. Analise se o MEI combina com a sua realidade
    Antes de escolher a modalidade, considere seu histórico de contribuições, a atividade profissional, a renda atual e os objetivos relacionados à aposentadoria.

  • 2. Inclua a contribuição no planejamento financeiro
    O pagamento deve ser tratado como um compromisso mensal, e não como uma despesa que pode ser acumulada para uma regularização futura.

  • 3. Guarde guias e comprovantes
    Manter os documentos organizados pode facilitar a comprovação dos pagamentos e dos períodos contributivos quando necessário.

  • 4. O MEI deve refletir uma atividade realmente exercida
    A modalidade deve estar relacionada a uma atividade permitida e efetivamente desenvolvida pelo profissional. Não deve ser utilizada simplesmente como uma forma de contribuir para a Previdência.

  • 5. Avalie sua situação antes de tomar a decisão
    Quem tem dúvidas sobre qual modalidade escolher pode analisar o próprio histórico contributivo e os objetivos para o futuro antes de fazer a mudança. Essa avaliação ajuda a compreender como a escolha pode se encaixar na trajetória previdenciária.

O barato precisa fazer sentido no longo prazo

A contribuição reduzida é um dos atrativos do MEI, mas o planejamento previdenciário exige uma visão que vá além do valor pago todos os meses. Para quem já possui uma trajetória de contribuições ou pretende construir uma determinada expectativa para a aposentadoria, a escolha precisa ser analisada dentro desse contexto.

“O MEI pode ser uma alternativa adequada para determinadas situações, mas não existe uma escolha que seja igual para todos. O planejamento previdenciário precisa considerar a trajetória profissional e os objetivos de cada pessoa. Por isso, antes de optar por uma modalidade de contribuição, é importante entender como essa decisão se encaixa no planejamento para o futuro”, conclui Joseane Zanardi.

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