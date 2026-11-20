RACISMO NO TRABALHO

'Melhora essa cara para não ir para o tronco': TST condena empresas em até R$ 100 mil por piadas racistas

Casos julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho envolvem apelidos relacionados à cor da pele, referências à escravidão e ofensas disfarçadas de humor

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:02

'Melhora essa cara para não ir para o tronco': TST condena empresas em até R$ 100 mil por piadas racistas Crédito: Imagem gerada pela IA

Melhora essa cara para não ir para o tronco.” A frase foi dirigida por um gestor a uma operadora de caixa negra e acompanhada de referências a chibatadas e comentários depreciativos sobre o cabelo da trabalhadora. Em outra ocasião, o chefe mostrou a fotografia de uma mulher negra escravizada e disse: “Achei uma foto tua no Facebook”. Quando procurou o setor de Recursos Humanos para denunciar as ofensas, a funcionária ouviu que o próprio gestor havia explicado que tudo não passava de uma brincadeira.

O episódio, ocorrido em uma unidade da rede varejista Havan, em São José (SC), chegou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), que elevou a indenização por danos morais de R$ 30 mil para R$ 100 mil. O caso não é isolado. Em diferentes processos, o TST analisou situações em que trabalhadores negros foram alvo de apelidos relacionados à cor da pele, comentários racistas e manifestações discriminatórias apresentadas como piadas, cobranças informais ou simples vícios de linguagem.

Estudante vítima de racismo é indenizado por faculdade 1 de 63

As decisões mostram que a justificativa de que “era só brincadeira” não afasta o caráter discriminatório das condutas. Pelo contrário: manifestações desse tipo podem reforçar estereótipos raciais, constranger trabalhadores e violar sua dignidade. Essas práticas são conhecidas como racismo recreativo.

O que é racismo recreativo?

O racismo recreativo ocorre quando piadas, apelidos e comentários racistas são apresentados como brincadeiras. Por trás do humor, essas manifestações ridicularizam grupos racializados, especialmente pessoas negras, reforçam estereótipos e ajudam a perpetuar o preconceito.

Para o professor e jurista Adilson Moreira, autor do livro Racismo Recreativo, o fenômeno vai além da ofensa individual. O humor funciona como um escudo que permite a circulação de mensagens racistas sob a aparência de algo inofensivo.“O racismo recreativo é especialmente nocivo porque promove a degradação moral de grupos sociais a partir de um mecanismo culturalmente aceitável, o humor hostil”, explica.

A justificativa de que “era só uma brincadeira” pode naturalizar a ofensa e levar a pessoa atingida a questionar se realmente sofreu discriminação. Ao mesmo tempo, preserva a imagem de quem faz a piada e reforça a ideia de que não houve intenção racista. É o chamado “racismo sem racistas”: pessoas que reproduzem práticas discriminatórias, mas não reconhecem o caráter racista de suas atitudes.

Moreira também chama atenção para os efeitos da repetição de estereótipos negativos. Segundo ele, essas manifestações reforçam relações de subordinação racial e transmitem às pessoas negras a ideia de que não podem aspirar à mesma respeitabilidade social atribuída às pessoas brancas. Essa dinâmica é definida pelo jurista como “pedagogia da subordinação racial”.

Apelidos racistas e humilhações no ambiente profissional

No trabalho, essas manifestações podem ganhar contornos ainda mais graves. A hierarquia profissional e o medo de perder o emprego dificultam a reação de quem sofre as agressões, especialmente quando o autor das ofensas ocupa uma posição de liderança. Moreira utiliza a expressão “trabalho emocional” para definir o esforço que pessoas pertencentes a minorias raciais precisam fazer para se adaptar a ambientes hostis.

A exposição persistente à discriminação também pode provocar sensação de impotência e contribuir para o adoecimento mental.“Essa realidade faz com que elas não reajam a práticas racistas, que elas não confrontem pessoas racistas, pois estão cientes de que estão em uma situação de maior vulnerabilidade”, observa o professor.

Ele ressalta que a possibilidade de reação também depende do acesso à informação e do conhecimento sobre os próprios direitos. “Muitas pessoas efetivamente confrontam seus ofensores, mas isso também depende de algum tipo de letramento, o que muitas delas não têm”. O uso de apelidos relacionados à cor da pele também é uma forma de discriminação quando reduz o trabalhador a uma característica racial e desconsidera sua identidade individual. Mesmo quando apresentados como intimidade ou camaradagem, esses tratamentos podem representar constrangimento e desrespeito.

TST condena empresa por chamar trabalhador de “negão” e “neguinho”

Em um dos processos analisados pelo tribunal, um operador de cilindro da panificadora M&M Foods, na capital paulista, era chamado pelo gerente de “neguinho” e “negão” diante dos colegas, em tom de deboche. O superior continuava usando os apelidos mesmo depois de o trabalhador pedir para ser chamado pelo próprio nome.

Ao analisar o caso na 7ª Turma do TST, o ministro Agra Belmonte destacou a combinação entre racismo recreativo e assédio moral vertical descendente, situação em que a hierarquia profissional é utilizada para constranger um subordinado.“É um caso interessante em que o cenário conjuga o racismo recreativo com o assédio moral [...], nós temos uma interseccionalidade das agressões [...]. É interessante porque nós temos uma quantidade sem tamanho de normas destinadas a concretizar os direitos humanos, concretizar a não discriminação, e, mesmo assim, ela permanece estruturalmente”, afirmou o relator durante o julgamento.

A empresa foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais. O valor foi mantido pela Turma porque somente a empregadora recorreu da decisão. Pelo princípio jurídico que impede agravar a situação de quem recorre, a indenização não poderia ser aumentada, embora o relator tenha considerado a quantia baixa diante da gravidade dos fatos.

Outro processo envolveu um agente de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), de Porto Alegre (RS). Durante reuniões, o gerente de fiscalização o chamava repetidamente de “negão”, em tom ríspido. A justificativa apresentada era de que a expressão seria apenas um vício de linguagem, sem intenção de ofender.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) havia negado a indenização, entendendo que a expressão era um vocativo informal. Na 6ª Turma do TST, porém, a ministra Kátia Arruda, relatora do processo, reformou a decisão.“Não é usual na sociedade brasileira a utilização de vocativos relacionados à pele branca, de modo que não há como falar que limitar um trabalhador, no seu ambiente profissional, à cor da sua pele, retirando-lhe sua identidade como indivíduo único, não configura discriminação racial”, afirmou. A Turma reconheceu o dano moral presumido, também chamado de in re ipsa, que dispensa a comprovação do sofrimento íntimo da vítima, e fixou a indenização em valor equivalente a um salário do trabalhador.

Piadas sobre aparência também geram indenização

Em Campinas, no interior de São Paulo, um serralheiro da Associação Ceasa era alvo de agressões verbais disfarçadas de piadas e cobranças informais de produtividade. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região havia afastado a responsabilidade da empregadora, sob o argumento de que os episódios não passavam de “piada de mau gosto”.

Indenização chegou a R$ 100 mil

O episódio envolvendo a operadora de caixa da rede varejista Havan teve uma das condenações mais expressivas entre os casos apresentados pelo TST. As ofensas incluíam referências à escravidão, comentários sobre o cabelo da funcionária e uma imagem de uma mulher negra escravizada, associada pelo gestor à aparência da trabalhadora.

A situação foi agravada pela resposta do setor de Recursos Humanos, que tratou as manifestações como brincadeira depois de ouvir a justificativa do próprio gestor. A indenização havia sido fixada em R$ 50 mil na primeira instância e reduzida para R$ 30 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Ao julgar o recurso, a 7ª Turma do TST restabeleceu a condenação e elevou o valor para R$ 100 mil.

“Comentários que humilham, ameaçam, inferiorizam ou discriminam alguém, especialmente em uma relação de poder (superior-subordinado), jamais podem ser considerados como brincadeira. São atos de assédio e racismo”, afirmou o relator do processo, o ministro Agra Belmonte.

Empresas também têm responsabilidade no combate ao racismo

A responsabilização de quem pratica as ofensas é parte do enfrentamento à discriminação, mas as empresas também têm o dever de prevenir e combater comportamentos racistas no ambiente profissional. Quando uma empresa toma conhecimento de ataques racistas e se omite ou trata as ofensas como brincadeiras, pode contribuir para a continuidade da violência e responder juridicamente pela violação.

Entre as medidas de prevenção estão a criação de regras claras de conduta, a capacitação de lideranças, a manutenção de canais seguros de denúncia e a apuração rigorosa das ocorrências, com proteção contra possíveis retaliações. “Isso abrange também a prevenção, a identificação e o enfrentamento de condutas discriminatórias praticadas no contexto das relações profissionais entre seus empregados”, destaca o ministro Fabrício Gonçalves, coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho.