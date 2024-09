INQUÉRITO

Mendonça autoriza investigação da PF sobre denúncias contra Silvio Almeida por assédio

Ex-ministro nega as acusações

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal a investigar as denúncias de assédio envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. Ele nega as acusações.