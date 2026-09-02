INVESTIGAÇÃO

Mendonça deruba sigilo de investigação e expõe contato entre Alexandre de Moraes e Vorcaro

Ministro pediu manifestação da PGR

R Redação CORREIO

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:31

Ministro André Mendonça Crédito: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo esclarecimentos sobre uma mensagem encontrada no celular de Daniel Vorcaro, preso na operação Compliance Zero, em que o ex-dono do Banco Master afirma que precisava de proteção de Paulo Gonet, que comanda a procuradoria, e André Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF).

Os primeiros registros sobre brasileiros referentes a André e Gonet não trazem identificação direta de quem seria o interlocutor. Isso porque Vorcaro tinha como hábito salvar anotações, tirar prints e encaminhar a foto como visualização única. Mas investigadores da PF não descartam que a mensagem seria um pedido de proteção de Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ofício de Mendonça foi encaminhado ontem à PGR. Ele estabeleceu o prazo de cinco dias para manifestação.