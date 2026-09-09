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Mendonça restringe relatórios e impõe limite à Inteligência da PF

A medida estabelece barreira direta à atuação dos órgãos de inteligência da Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:15

André Mendonça
André Mendonça Crédito: Felipe Sampaio/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão da produção, da elaboração e até do compartilhamento interno de relatórios de inteligência da Polícia Federal (PF) destinados a analisar atos praticados por magistrados, integrantes da advocacia pública e policiais judiciários no exercício de suas funções constitucionais.

A determinação integra a mesma decisão em que Mendonça afastou preventivamente Andrei Augusto Passos Rodrigues dos cargos de delegado e diretor-geral da PF e Leandro Almada da Costa dos cargos de delegado e diretor de Inteligência Policial.

Leia matéria completa do portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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