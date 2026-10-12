Menina de 10 anos morre após se afogar em parque aquático no Ceará

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Thais Borges
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:56
Uma menina de 10 anos morreu na manhã do último domingo (11), depois de se afogar em um parque aquático em Barrinha, localidade em Ipu, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Isis Maria Medeiros da Silva.
Após o afogamento, Isis recebeu atendimento da equipe do parque aquático Oásis Aqua Park e foi encaminhada a um hospital. No entanto, ela não resistiu.
De acordo com o Metrópoles, o parque informou que só tomou conhecimento do episódio nesta segunda-feira (12). Em nota, o estabelecimento afirmou que a menina recebeu atendimento no local e foi levada ao hospital. “No momento do incidente, a criança recebeu o devido atendimento no local e foi encaminhada ao hospital. Estamos tentando contato com a família para prestar apoio e permanecer à disposição”, diz o texto.
Isis faria 11 anos no próximo sábado (17).A escola onde a menina estudava também publicou uma homenagem após a morte. Em nota de pesar, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda comunidade escolar, que hoje se despede de uma vida tão preciosa. Isis deixará saudades e sempre será lembrada com muito carinho por todos”, pontua o comunicado.