TRAGÉDIA

Menina de 10 anos morre após se afogar em parque aquático no Ceará

Isis Maria Medeiros da Silva foi socorrida pela equipe do Oásis Aqua Park, em Ipu, e encaminhada a um hospital, mas não resistiu; criança faria 11 anos no próximo sábado (17)

Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:56

Isis Maria Medeiros da Silva morreu após se afogar em parque aquático no Ceará Crédito: Reprodução

Uma menina de 10 anos morreu na manhã do último domingo (11), depois de se afogar em um parque aquático em Barrinha, localidade em Ipu, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Isis Maria Medeiros da Silva.

Após o afogamento, Isis recebeu atendimento da equipe do parque aquático Oásis Aqua Park e foi encaminhada a um hospital. No entanto, ela não resistiu.

De acordo com o Metrópoles, o parque informou que só tomou conhecimento do episódio nesta segunda-feira (12). Em nota, o estabelecimento afirmou que a menina recebeu atendimento no local e foi levada ao hospital. “No momento do incidente, a criança recebeu o devido atendimento no local e foi encaminhada ao hospital. Estamos tentando contato com a família para prestar apoio e permanecer à disposição”, diz o texto.

Isis faria 11 anos no próximo sábado (17).A escola onde a menina estudava também publicou uma homenagem após a morte. Em nota de pesar, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.