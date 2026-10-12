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Menina de 10 anos morre após se afogar em parque aquático no Ceará

Isis Maria Medeiros da Silva foi socorrida pela equipe do Oásis Aqua Park, em Ipu, e encaminhada a um hospital, mas não resistiu; criança faria 11 anos no próximo sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:56

Isis Maria Medeiros da Silva morreu após se afogar em parque aquático no Ceará
Isis Maria Medeiros da Silva morreu após se afogar em parque aquático no Ceará Crédito: Reprodução

Uma menina de 10 anos morreu na manhã do último domingo (11), depois de se afogar em um parque aquático em Barrinha, localidade em Ipu, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Isis Maria Medeiros da Silva.

Após o afogamento, Isis recebeu atendimento da equipe do parque aquático Oásis Aqua Park e foi encaminhada a um hospital. No entanto, ela não resistiu.

De acordo com o Metrópoles, o parque informou que só tomou conhecimento do episódio nesta segunda-feira (12). Em nota, o estabelecimento afirmou que a menina recebeu atendimento no local e foi levada ao hospital. “No momento do incidente, a criança recebeu o devido atendimento no local e foi encaminhada ao hospital. Estamos tentando contato com a família para prestar apoio e permanecer à disposição”, diz o texto.

Isis faria 11 anos no próximo sábado (17).A escola onde a menina estudava também publicou uma homenagem após a morte. Em nota de pesar, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda comunidade escolar, que hoje se despede de uma vida tão preciosa. Isis deixará saudades e sempre será lembrada com muito carinho por todos”, pontua o comunicado.

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