Menina de 11 anos morre ao cair de cavalo e família leva égua para velório

A presença da égua Bella no velório de sua companheira de competição, Bárbara Montibeller, de 11 anos, está emocionando os internautas desde o último fim de semana. Bárbara morreu após subir e se desequilibrar de outro cavalo, no último dia 15 de agosto, em Santa Catarina. A queda, de acordo com o avô de Bárbara, Altamir Montibeller, ocorreu enquanto a menina preparava um cavalo. "Quando subiu, se desequilibrou, caindo", disse o avô em entrevista ao portal g1.

No velório, a égua Bella foi conduzida até o caixão da menina de Bárbara. Altamir revelou ainda que a dupla tinha uma “conexão inexplicável” e que elas formavam dupla para competições há cinco meses. “A despedida era necessária para as duas", completou Altamir.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, através do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), Bárbara sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ela encontrava-se inconsciente no momento do atendimento. Por causa da gravidade, foi levada ao hospital Pequeno Anjo, na cidade de Itajaí.