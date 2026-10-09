ABANDONO

Menina de 3 anos é deixada sozinha pelo pai, precisa buscar ajuda e caso chega à Justiça

Criança estava na companhia de outras duas menores, de 4 e 6 anos, durante a madrugada

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:48

Justiça Crédito: Shutterstock

Uma menina de três anos foi deixada sozinha pelo pai durante a madrugada, na companhia de outras duas crianças, de quatro e seis anos, em uma cidade do Planalto Serrano, em Santa Catarina. Assustadas, as crianças saíram da residência e foram até a casa de um familiar em busca de ajuda.

O caso chegou à Justiça e a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a condenação do homem por abandono de incapaz, crime previsto no artigo 133 do Código Penal.

A defesa recorreu da decisão de primeira instância e pediu a absolvição por insuficiência de provas. Entre os argumentos, alegou que não houve intenção de cometer o crime nem exposição das crianças a perigo concreto.

Ao analisar o recurso, os desembargadores entenderam que as provas demonstraram a autoria e a materialidade do delito. Para o colegiado, deixar uma criança de três anos sem a supervisão de um adulto, sob os cuidados de outras duas crianças pequenas, criou uma situação concreta de risco à integridade da menina.

A decisão também destacou que o crime de abandono de incapaz não exige que a vítima sofra algum dano físico. Basta que a conduta coloque uma pessoa incapaz de se proteger em uma situação de perigo juridicamente relevante.

Apesar de manter a condenação, a Câmara afastou um dos critérios usados para aumentar a pena. Segundo os desembargadores, o fato de o homem ter deixado a filha para participar de uma festa não justificava, por si só, uma avaliação mais negativa dos motivos do crime.

O colegiado considerou que utilizar essa mesma circunstância para aumentar a pena-base configuraria bis in idem, ou seja, uma dupla valoração indevida do mesmo fato.