Menina de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 anos no Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 20:30
Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo acidental de arma de fogo feito pela irmã, de 5 anos, na manhã deste domingo (8), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A criança estava no quarto das duas irmãs quando foi baleada. A arma pertenceria ao pai, que teria registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).
Os pais encontraram a menina ferida dentro do quarto. Questionada sobre o que havia acontecido, a irmã mais velha contou que brincava com a arma quando ocorreu o disparo. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.
Saiba quais são os tipos de armas mais utilizadas por CACs
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a direção da unidade, ela chegou em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas a menina não resistiu.
Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar (Santa Cruz) foram acionados após a entrada da criança no hospital. Os agentes confirmaram a morte e, em contato com os familiares, receberam a informação de que o disparo havia ocorrido dentro da residência.
O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga as circunstâncias da morte. Peritos foram enviados à casa da família para realizar os levantamentos.
Em nota, a Polícia Civil informou que todas as diligências necessárias estão sendo realizadas para esclarecer o caso.