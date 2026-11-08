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Menina de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 anos no Rio

Criança brincava com arma de fogo do pai quando ocorreu o disparo acidental; polícia investiga as circunstâncias do caso

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 20:30

Menina de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 anos em Guaratiba Crédito: Reprodução

Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo acidental de arma de fogo feito pela irmã, de 5 anos, na manhã deste domingo (8), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A criança estava no quarto das duas irmãs quando foi baleada. A arma pertenceria ao pai, que teria registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Os pais encontraram a menina ferida dentro do quarto. Questionada sobre o que havia acontecido, a irmã mais velha contou que brincava com a arma quando ocorreu o disparo. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

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A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a direção da unidade, ela chegou em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas a menina não resistiu.

Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar (Santa Cruz) foram acionados após a entrada da criança no hospital. Os agentes confirmaram a morte e, em contato com os familiares, receberam a informação de que o disparo havia ocorrido dentro da residência.

O caso foi comunicado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga as circunstâncias da morte. Peritos foram enviados à casa da família para realizar os levantamentos.