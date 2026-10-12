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Menina de 3 anos morre após trave de futebol cair durante festa

Caso ocorreu em Imbaú, no interior do Paraná

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:00

Heloise da Silva Cruz
Heloise da Silva Cruz Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma menina de três anos morreu após ser atingida por uma trave de futebol que caiu durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no domingo (11), em Imbaú, no interior do Paraná. Heloise da Silva Cruz chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

Segundo informações da polícia, a criança participava de uma atividade organizada pela comunidade no Campo do Bonifácio quando a estrutura metálica desabou e atingiu seu abdômen. Após o acidente, ela foi encaminhada ao hospital da cidade, mas morreu. As informações são do Estadão.

A Prefeitura de Imbaú anunciou o adiamento da festa do Dia das Crianças que estava prevista para esta segunda-feira (12). Em nota, a administração municipal justificou a decisão pelo luto que atingiu a comunidade.

"Em respeito a este momento de luto e tristeza que atinge nossa comunidade, entendemos que este não é o momento para a realização da festividade", informou o governo municipal. Uma nova data para o evento será divulgada posteriormente.

A prefeitura também publicou uma nota de pesar pela morte da criança. "Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos, trazendo força e serenidade para enfrentar este momento de imensa dor", diz o comunicado.

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