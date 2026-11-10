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Menina de 5 anos morre após mãe usar inseticida para tratamento contra piolhos

Irmão de 2 anos foi internado com sinais de intoxicação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:31

Tratamento contra piolhos
Tratamento contra piolhos Crédito: Imagem gerada por IA

Uma menina de 5 anos morreu no domingo (8) em Matutina, no interior de Minas Gerais, após apresentar sinais de intoxicação. A mãe contou à polícia que havia aplicado um inseticida de uso rural na cabeça da menina e do irmão dela, de 2 anos, para tratar piolhos. O menino foi internado, e a Polícia Civil investiga o caso.

Segudno o Estadão Conteúdo, as duas crianças chegaram em estado grave ao Hospital Municipal de Matutina, onde funcionários acionaram a Polícia Militar. A menina morreu na unidade. O irmão foi estabilizado e transferido para um hospital em Patos de Minas. Segundo a equipe médica, os sintomas eram compatíveis com intoxicação por uma substância química.

Em depoimento, a mãe, de 30 anos, disse que os filhos começaram a passar mal depois de ficarem na área externa da casa, onde estavam após a aplicação do produto. Ela saiu com as crianças no colo e recebeu ajuda no caminho para levá-las ao hospital.

A mulher afirmou que já havia usado o mesmo inseticida contra piolhos e que desconhecia os riscos da aplicação. Segundo o relato, ela comprou o produto, identificado como Diazinon, em uma loja de artigos para horta no centro de São Gotardo, a 24 km de Matutina.

A Polícia Militar apreendeu a embalagem com o restante do inseticida e a encaminhou para perícia. O corpo da menina foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Patos de Minas para exames, e a mãe foi encaminhada à delegacia.

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