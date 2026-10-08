Menina de 6 anos é achada morta dentro de casa

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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:54
Uma menina, de 6 anos, foi encontrada morta dentro de casa, nessa quarta-feira (7/), no Residencial Santa Luzia, em Santa Cruz das Palmeiras, interior de São Paulo.
Segundo a Polícia Civil, Kallynny Mayttê do Nascimento da Silva foi achada deitada em uma cama e sem sinais de violência. A residência onde ela estava também não apresentava sinais de arrombamento ou qualquer indício suspeito.