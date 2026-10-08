BRASIL

Menina de 6 anos é achada morta dentro de casa

Segundo a Polícia Civil, a menina foi encontrada sem vida, deitada em uma cama e sem sinais de violência, nessa quarta-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:54

Menina de 6 anos é achada morta dentro de casa Crédito: Reprodução

Uma menina, de 6 anos, foi encontrada morta dentro de casa, nessa quarta-feira (7/), no Residencial Santa Luzia, em Santa Cruz das Palmeiras, interior de São Paulo.