PARÁ

Menina de 8 anos atacada por onça está internada em estado grave

Criança indígena foi ferida na cabeça enquanto bebia água em um igarapé na Terra Indígena Munduruku; ela está na UTI

Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:37

Menina de 8 anos atacada por onça no Pará segue internada em estado grave Crédito: Reprodução/DOL

Uma menina indígena de 8 anos permanece internada em estado grave, mas estável, após ser atacada por uma onça no sábado (17), na Terra Indígena Munduruku, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A criança está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital de Itaituba.

O ataque ocorreu nas proximidades das aldeias Cajual e Patati. Segundo informações da família, a menina estava com os avós quando se afastou para beber água em um igarapé e foi surpreendida pelo animal, que a atingiu na cabeça. As informações são do jornal O Liberal.

Proteção animal 1 de 84

Após o ataque, a menina recebeu os primeiros cuidados na aldeia. O resgate foi realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Itaituba, vinculado à Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde. O transporte ocorreu primeiro por embarcação e, depois, de avião até o hospital.

Segundo Ronaldo Amanayé, coordenador executivo da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), a onça foi capturada e morta por indígenas logo após o ataque.

O voo até Itaituba, a aproximadamente 400 quilômetros de Jacareacanga, durou duas horas e 20 minutos. Na cidade, a menina foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós, onde passou pelo procedimento cirúrgico.