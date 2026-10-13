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Menina de 9 anos faz sinal universal de socorro após aprender na TV e é salva de tentativa de estupro

Criança seguia para a escola quando foi abordada por um homem de 54 anos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:43

Primo pediu por ajuda em posto de gasolina
Primo pediu por ajuda em posto de gasolina Crédito: Reprodução

O gesto de socorro feito por uma menina de 9 anos ajudou a impedir uma tentativa de estupro de vulnerável na manhã de sexta-feira (9), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O suspeito, um homem de 54 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Municipal, de acordo com informações do g1 Paraná. 

A criança seguia para a escola com outras crianças, entre elas o primo, de 10 anos, quando foi abordada pelo homem. Segundo a Guarda Municipal, ele ofereceu dinheiro para que a menina o acompanhasse. Diante da recusa, segurou a mão dela com força e começou a conduzi-la.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

Com medo, a menina fez o sinal universal de pedido de ajuda: colocou o polegar na palma da mão e fechou os outros dedos sobre ele. O primo percebeu o gesto, correu até um posto de combustíveis próximo e pediu auxílio aos funcionários. “Eu cheguei falando que o homem estava tentando roubar a minha prima. Eles já levaram a sério”, contou o menino.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ocorrência. Em uma delas, o garoto aparece correndo em direção ao posto. Outra gravação mostra o momento em que ele pede ajuda a funcionários e clientes, alguns dos quais se aproximam do suspeito e tentam fazê-lo permanecer no local. O homem, porém, foge.

Os frentistas acionaram uma viatura da Guarda Municipal que passava pela região. O suspeito foi localizado e preso em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável. De acordo com a corporação, ele era monitorado por tornozeleira eletrônica desde 2017 por estupro de vulnerável.

Em entrevista à RPC, as duas crianças explicaram que conheciam o gesto por reportagens exibidas na televisão e por orientações da avó. “Eu sabia [do sinal] pela TV e pela avó ensinar. Ela falou que, quando nós estivermos em perigo, é só fazer o sinal que daí as pessoas ajudam”, relatou a menina.

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