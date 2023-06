Menina resgatada com desnutrição já ganhou dois quilos e volta a andar sozinha

Resgatada em estado de desnutrição, a menina de três anos que vivia com o pai em Rio Claro, interior de São Paulo, já ganhou dois quilos desde que foi internada, na última sexta-feira (2). Ela passou 40 dias sem se alimentar.



Segundo o Uol, a criança apresenta quadro de desnutrição marasmática aguda, com sintomas como enfraquecimento, perda de massa muscular e retardo no crescimento. Ainda não há previsão de alta.