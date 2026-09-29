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Menino alemão chega ao Brasil com 9 anos, vira Rei do Café e deixa fazenda de 14 milhões de pés que hoje abriga a USP

No auge da produção, as terras de Francisco Schmidt somavam 14 milhões de pés de café

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:18

Campus da USP de Ribeirão Preto
Campus da USP de Ribeirão Preto Crédito: Divulgação

Francisco Schmidt chegou ao Brasil em 1858, aos nove anos. Fez fortuna com o café e se tornou conhecido como o “Rei do Café”. Hoje, a antiga Fazenda Monte Alegre, comprada por ele em 1890, integra o campus da USP em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

No auge da produção, na década de 1920, as terras de Schmidt somavam 14 milhões de pés de café e produziam cerca de 700 mil sacas por ano. Aproximadamente 14 mil colonos trabalhavam em suas propriedades. Schmidt morreu em 1924, antes da crise que derrubaria os preços do café.

A Fazenda Monte Alegre ganhou uma nova função em 1940, quando foi desapropriada pelo governo paulista para a instalação de uma escola prática de agricultura. Doze anos depois, a área e seus prédios passaram à USP para abrigar a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O campus reúne hoje também cursos como farmácia e odontologia.

Rei do Café veio da Alemanha para o Brasil

Francisco Schmidt, o Rei do Café por Divulgação
Francisco Schmidt, o Rei do Café por Divulgação
Coronel Arthur Diederichsen (à esquerda), Coronel Francisco Schmidt (no centro) e Dr. Francisco de Freitas Ramos por Arquivo Histórico de Ribeirão Preto
Campus da USP de Ribeirão Preto fica onde era fazenda por Divulgação
Ribeirão Preto por Reprodução
Ribeirão Preto por depositphotos.com / Ibstock
Ribeirão Preto por depositphotos.com / mailsonpignata
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Francisco Schmidt, o Rei do Café por Divulgação

A antiga sede da fazenda abriga o Museu Histórico e o Museu do Café Francisco Schmidt. Entre os objetos preservados estão arados, máquinas de beneficiamento dos grãos e um carro de boi de 1867. O museu do café foi inaugurado em 1957.

A paisagem do campus também mudou ao longo das décadas. Segundo o Jornal da USP, parte da vegetação do entorno foi derrubada após a chegada da universidade, e áreas foram arrendadas para o cultivo de cana até 1986. Um projeto de recuperação iniciado nos anos 1980 deu origem à área conhecida como Floresta da USP. Entre 2000 e 2004, foram plantadas ali 90 mil mudas de 45 espécies.

Ribeirão Preto aparece na 16ª posição entre os municípios brasileiros no Índice de Progresso Social Brasil 2026. Com 70,80 pontos, a cidade ficou à frente de 26 capitais. Entre elas, apenas Curitiba obteve nota superior.

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