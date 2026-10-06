SUSPEITA DE OMISSÃO

Menino de 12 anos morre após brincadeira com colegas na escola e polícia investiga

Suspeita de omissão

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:47

Luigi Gabriel tinha 12 anos Crédito: Reprodução/Secretaria Municipal de Esportes de Castro

A morte de Luigi Gabriel da Cruz Sales, de 12 anos, levou a Polícia Civil a investigar tanto a queda sofrida durante uma brincadeira na escola quanto uma possível omissão no socorro. O menino se machucou em 25 de setembro, no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, e morreu no hospital no dia 4, após mais de uma semana de internação.

Segundo o delegado Marcondes Ribeiro, o acidente ocorreu por volta das 13h40, mas Luigi só foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) às 16h25. A investigação busca esclarecer o que aconteceu nesse intervalo e se houve omissão por parte da escola ou de alguma equipe médica.

De acordo com Ribeiro, a escola acionou o Samu, que recusou o atendimento por considerar inicialmente que a situação não era tão grave. O menino acabou levado à UPA no carro de uma pedagoga, acompanhado da mãe.

A queda foi registrada pelas câmeras de segurança do colégio. Segundo o delegado, sete estudantes participavam da brincadeira e se revezavam no pátio. Quatro puxavam pelas mãos um colega que estava abaixado, fazendo com que ele subisse e voltasse ao chão em pé.

Na vez de Luigi, quatro alunos participaram e outros dois observaram. O menino, porém, caiu de frente e bateu o tórax no chão, conforme a descrição das imagens feita pela polícia. As gravações não foram divulgadas.

"Nesse momento ele já começou a passar mal de dor, já saiu da brincadeira, e saiu do ambiente em que eles estavam em direção a outro espaço, para pedir ajuda", relatou Ribeiro ao portal G1.

A Polícia Civil trata a queda, preliminarmente, como um acidente. Para o delegado, os colegas não demonstraram intenção de ferir Luigi, mas as circunstâncias da morte ainda precisam ser esclarecidas.

"Não acredito, de forma preliminar, que houve uma intenção ou que algum adolescente assumiu risco de produzir resultado morte."

Ribeiro informou que ainda não teve acesso aos prontuários médicos. O laudo pericial que deverá apontar a causa da morte está em elaboração. Segundo ele, houve uma comunicação informal de que o menino sofreu um rompimento em um dos rins, informação ainda pendente de confirmação pela perícia.

Luigi foi sepultado na segunda-feira (5), no cemitério Frei Mathias, em Castro. Na mesma data, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná dispensou os estudantes das aulas e disponibilizou acolhimento e apoio psicossocial à comunidade escolar.