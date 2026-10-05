BRASIL

Menino de 12 anos morre após cair durante brincadeira em escola

Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e uma possível demora no socorro a Luigi Gabriel da Cruz Sales

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:57

Luigi Gabriel da Cruz Sales Crédito: Reprodução

Um menino de 12 anos morreu na cidade de Castro, no Paraná, após uma queda durante uma brincadeira com colegas de escola. O óbito foi registrado no último sábado (3), e o corpo foi sepultado nesta segunda-feira (5).



A vítima foi identificada como Luigi Gabriel da Cruz Sales. Segundo informações do portal g1, a brincadeira consistia em dois colegas levantarem o garoto pelos braços, um de cada lado.

Durante a brincadeira, que ocorreu no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum, Luigi caiu no chão e foi internado em estado grave.

O caso é investigado pela Polícia Civil, inicialmente, como um acidente, já que não havia intenção aparente de ferir o garoto. No entanto, a polícia apura uma possível demora no socorro ao menino.

"Vamos verificar se houve uma omissão ou uma inércia no atendimento médico, dado que o fato ocorreu por volta das 13h40 e a criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento somente às 16h25; ou seja, tem um lapso temporal muito grande, e vamos verificar se nesse período houve alguma omissão tanto da escola quanto de alguma equipe médica", explicou o delegado responsável pelo caso, Marcondes Ribeiro.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lamentou a morte do menino e suspendeu as aulas nesta segunda-feira. Segundo a pasta, o caso está sendo acompanhado, e a família da vítima recebeu apoio.