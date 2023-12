Menino de 4 anos é achado morto embaixo do banco de van escolar

Uma criança de quatro anos foi encontrada morta dentro de uma van escolar em São Paulo. Segundo o Uol, o menino estava embaixo de um banco do veículo.



Ele foi achado por volta das 16h, quando a motorista voi retirar a criança da escola. A funcionária do colégio, entretanto, informou que o menino não fora levada ao local de manhã.



Ao retornar ao veículo, a motorista encontrou o menino morto embaixo do banco.



Ainda de acordo com o Uol, os policiais encontraram a criança já com sinais de rigidez cadavérica, o que indica que a morte teria ocorrido há algumas horas.