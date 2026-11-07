FEMINICÍDIO

Menino de 4 anos encontra mãe morta pelo padrasto e sai sozinho para pedir ajuda

Câmeras registraram a criança deixando o apartamento durante a madrugada e procurando o porteiro do prédio em São Vicente, no litoral paulista

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 16:47

Menino de 4 anos encontra mãe morta pelo padrasto e sai sozinho para pedir ajuda Crédito: Reprodução

Um menino de apenas 4 anos saiu sozinho do apartamento onde morava durante a madrugada, desceu até a portaria do condomínio e procurou ajuda após encontrar a mãe morta. A criança estava com manchas de sangue pelo corpo quando foi acolhida pelo porteiro, que subiu com ela até o imóvel e encontrou a mulher caída no quarto. O crime aconteceu na sexta-feira (6), em São Vicente, no litoral de São Paulo. As informações são do g1

Câmeras de monitoramento do condomínio registraram a movimentação da família e o momento em que o menino deixou o apartamento para pedir socorro. Segundo a Polícia Civil, André Luiz Coimbra Oliveira, de 33 anos, matou a companheira, de 38, a facadas após uma discussão.

As imagens mostram que André chegou ao apartamento às 21h09 de quinta-feira (5), acompanhado da mulher e do filho dela, que carregava um cachorro. Já durante a madrugada de sexta-feira, o homem deixou o imóvel sozinho. Pouco depois, a criança aparece no corredor do prédio, mas retorna ao apartamento. Em seguida, sai novamente, entra no elevador e desce até o térreo, onde encontra o porteiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menino estava sem camiseta e apresentava manchas de sangue pelo corpo. Ele gesticulou em direção ao apartamento, indicando que o funcionário deveria acompanhá-lo. Ao entrar no imóvel, o porteiro encontrou a mulher caída no quarto.

O registro das câmeras também mostra o funcionário deixando o apartamento com a criança e pedindo ajuda por telefone. Em outro momento, ele abraça o menino na tentativa de acalmá-lo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o médico constatou a morte da mulher. A faca utilizada no crime foi encontrada e recolhida no apartamento.

Suspeito foi preso após se entregar

Enquanto a criança recebia ajuda, guardas municipais localizaram o suspeito caminhando sozinho na região do Píer do Pelé. Durante a abordagem, ele afirmou que havia “feito merda” e contou aos agentes que esfaqueou a companheira após uma discussão. André foi levado à delegacia, onde confessou o crime.