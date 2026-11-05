VIOLÊNCIA

Menino de 5 anos e bebê são encontrados mortos em carro; mãe é presa

Os corpos das crianças foram localizados dentro de um veículo abandonado sobre uma ponte entre Bandeirantes e Itambaracá; polícia investiga o caso

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:14

Menino de 5 anos e bebê são encontrados mortos em carro; mãe é presa Crédito: Reprodução

Duas crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 1 ano, foram encontradas mortas dentro de um carro abandonado em uma ponte entre Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná, nessa quarta-feira (4). A mãe delas foi presa suspeita de cometer o crime, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

O delegado Denner Roque informou ao g1 que a mulher, identificada como Franciele Gawleta, foi localizada horas depois por populares, que acionaram a Polícia Militar. A Polícia Civil informou que os corpos apresentavam sinais de violência. A causa das mortes ainda é investigada. As crianças foram encaminhadas à Polícia Científica para os exames necessários.

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