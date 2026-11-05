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Perla Ribeiro
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:14
Duas crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 1 ano, foram encontradas mortas dentro de um carro abandonado em uma ponte entre Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná, nessa quarta-feira (4). A mãe delas foi presa suspeita de cometer o crime, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).
O delegado Denner Roque informou ao g1 que a mulher, identificada como Franciele Gawleta, foi localizada horas depois por populares, que acionaram a Polícia Militar. A Polícia Civil informou que os corpos apresentavam sinais de violência. A causa das mortes ainda é investigada. As crianças foram encaminhadas à Polícia Científica para os exames necessários.
Menino de 5 anos e bebê são encontrados mortos em carro; mãe é presa
Segundo o delegado, os pais das crianças estavam envolvidos em uma disputa judicial pela guarda dos filhos. O pai mora em Itambaracá, enquanto a mãe reside em Arapongas, também no Norte do Paraná. Apesar da disputa judicial, a Polícia Civil ainda não confirmou se o conflito pela guarda teve relação com as mortes. A motivação do crime segue sob investigação. A Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do caso.