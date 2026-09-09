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Menino de 7 anos é encontrado morto em casa e polícia investiga desafio na internet

Familiares levantaram hipótese de que ele teria tentado reproduzir uma brincadeira vista na internet.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:24

Polícia Civil em São Paulo
Polícia Civil em São Paulo Crédito: Divulgação

A morte de um menino de sete anos dentro de casa levou a uma investigação que apura se o garoto teria tentado reproduzir uma brincadeira vista na internet. A criança foi encontrada na noite de segunda-feira (7), em um imóvel de Cidade São Mateus, na zona leste da capital paulista. O celular utilizado por ele foi apreendido nesta terça-feira (8), de acordo com informações Folha de São Paulo.

Antes de ser encontrado pelos familiares, o menino estava em casa brincando com uma vizinha de nove anos. Segundo testemunhas, depois que a menina deixou o imóvel, ele pediu um lanche à mãe e teria feito referência a uma brincadeira relacionada a "pular de um penhasco".

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Pouco tempo depois, a mãe encontrou o filho suspenso por uma corda. A criança foi retirada da situação e levada por familiares ao Pronto Atendimento São Mateus, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou tentativas de reanimação, mas o menino não resistiu.

Familiares levantaram à polícia a possibilidade de que a criança tenha tido contato com vídeos de desafios na internet por meio do celular da vizinha e tentado reproduzir uma das cenas. A hipótese, no entanto, não foi confirmada pela investigação. A mãe da menina também prestou depoimento e negou que a filha tenha mostrado qualquer conteúdo ao garoto.

Segundo ela, a criança não levou o celular para a casa e deixou o imóvel quando o menino ainda estava bem. Durante uma inspeção preliminar na residência, os policiais encontraram pedaços da corda e um armário que teria servido de apoio para o objeto. O caso foi registrado como morte suspeita e acidental.

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