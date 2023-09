Mercado de tecnologia no Brasil vai gerar 797 mil vagas até 2025

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Crédito: Rodrigo Cabral/MCTI

A capacitação e formação de profissionais para o setor de tecnologia foi tema de reunião, nesta terça-feira (19), entre o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Inácio Arruda, representantes da (Brasscom) que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ) e de Tecnologias Digitais. De acordo com levantamento da associação, o mercado de tecnologia no Brasil vai gerar 797 mil vagas de emprego até 2025.

No encontro, o secretário Inácio Arruda reforçou que o governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), busca o diálogo com o setor produtivo para estabelecer projetos e ações que resultem na formação profissional para a área de TIC. “A gente precisa reunir setor público e empresas para estabelecer uma jornada contínua para os próximos anos que dê resposta a essa defasagem de capacitação”, afirmou o secretário.

A média é de 150 mil empregos gerados por ano no Brasil pela área de tecnologia, revelou o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Brasscom, Sergio Sgobbi, durante a reunião em formato virtual. Outro dado do estudo, segundo ele, mostra que a remuneração dos profissionais de TIC é 2,9 vezes maior do que a média de trabalhadores de outros setores.

“Faltam trabalhadores para as vagas que vão ser disponibilizadas no setor de tecnologia. Nesse sentido, a Brasscom está iniciando jornadas até 2030 pensando em como as tecnologias podem alavancar o Brasil nos níveis regional e global”, afirmou Sérgio Sgobbi. Uma dessas ações é a “Jornada de Talentos: Competitividade do Ambiente e Inclusão”, que prevê a formação de talentos em TIC em grande escala em todo o país, em articulação entre governo, setor privado e terceiro setor.

Conecta e Capacita

A diretora de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica do MCTI, Juana Nunes, destacou que o ministério vai atuar na formação em TIC por meio do Programa Conecta e Capacita, que conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). O programa vai expandir a infraestrutura de redes e conectividade para educação e pesquisa. “Uma parte significativa do programa está com o MCTI, que é a capacitação digital. Vamos estruturar programas menores, dentro do Conecta e Capacita, voltados para a formação no setor de TIC”, explicou.