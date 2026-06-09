RISCO À SAÚDE

Mercado é interditado após vigilância encontrar infestação de insetos; multa pode chegar a R$ 61 mil

Alimentos descongelados também foram encontrados em um dos contêiners de armazenamentos

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:52

Visa Manaus interdita supermercado na zona Leste por alimentos descongelados e infestação de insetos Crédito: Reprodução

Um supermercado de Manaus, no Amazonas, foi interditado após a Subsecretaria de Gestão de Vigilância Sanitária (Visa) identificar irregularidades sanitárias no local. Entre os problemas encontrados estavam uma infestação de insetos e o armazenamento inadequado de produtos alimentícios. A fiscalização foi realizada na última terça-feira (2) e resultou na apreensão de cerca de 10,2 toneladas de alimentos.

A ação ocorreu após uma denúncia sobre as irregularidades no estabelecimento. No local, a Visa encontrou um contêiner frigorífico operando em temperatura acima dos padrões exigidos para o armazenamento de alimentos, além de apresentar infestação de moscas.

Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba, em Suzano, São Paulo 1 de 5

A equipe retirou do espaço de armazenamento cerca de 10 toneladas de produtos impróprios para consumo, entre carnes, frangos, embutidos e margarina. Os itens foram apreendidos para receber o descarte adequado.

Nas dependências internas do supermercado, os fiscais também encontraram alimentos vencidos expostos à venda, produtos perecíveis sem refrigeração adequada e itens em processo de descongelamento nas próprias ilhas de refrigeração.

Entre os produtos estavam carnes, vegetais, laticínios e embutidos. Os alimentos, que totalizavam cerca de 200 quilos, também foram apreendidos para descarte.

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O estabelecimento permanecerá interditado até que todas as irregularidades sejam devidamente sanadas. Além disso, o responsável responderá a um Processo Administrativo Sanitário (PAS), que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM).