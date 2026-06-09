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Mercado é interditado após vigilância encontrar infestação de insetos; multa pode chegar a R$ 61 mil

Alimentos descongelados também foram encontrados em um dos contêiners de armazenamentos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:52

Visa Manaus interdita supermercado na zona Leste por alimentos descongelados e infestação de insetos
Visa Manaus interdita supermercado na zona Leste por alimentos descongelados e infestação de insetos Crédito: Reprodução

Um supermercado de Manaus, no Amazonas, foi interditado após a Subsecretaria de Gestão de Vigilância Sanitária (Visa) identificar irregularidades sanitárias no local. Entre os problemas encontrados estavam uma infestação de insetos e o armazenamento inadequado de produtos alimentícios. A fiscalização foi realizada na última terça-feira (2) e resultou na apreensão de cerca de 10,2 toneladas de alimentos.

A ação ocorreu após uma denúncia sobre as irregularidades no estabelecimento. No local, a Visa encontrou um contêiner frigorífico operando em temperatura acima dos padrões exigidos para o armazenamento de alimentos, além de apresentar infestação de moscas.

Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba, em Suzano, São Paulo

Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano
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Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano por Reprodução/ Vigilância Sanitária de Suzano

A equipe retirou do espaço de armazenamento cerca de 10 toneladas de produtos impróprios para consumo, entre carnes, frangos, embutidos e margarina. Os itens foram apreendidos para receber o descarte adequado.

Nas dependências internas do supermercado, os fiscais também encontraram alimentos vencidos expostos à venda, produtos perecíveis sem refrigeração adequada e itens em processo de descongelamento nas próprias ilhas de refrigeração.

Entre os produtos estavam carnes, vegetais, laticínios e embutidos. Os alimentos, que totalizavam cerca de 200 quilos, também foram apreendidos para descarte.

Veja imagens da fiscalização em padaria de Goiás onde rato foi flagrado

Rato foi flagrado andando em cima do pães por Reprodução/ Redes sociais
Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade por Reprodução/ Redes sociais
Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade por Reprodução/ Redes sociais
Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade por Reprodução/ Redes sociais
Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade por Reprodução/ Redes sociais
Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade por Reprodução/ Redes sociais
Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade por Reprodução/ Redes sociais
Dono do estabelecimento foi preso após fiscalização constatar insalubridade por Reprodução/ Redes sociais
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Rato foi flagrado andando em cima do pães por Reprodução/ Redes sociais

O estabelecimento permanecerá interditado até que todas as irregularidades sejam devidamente sanadas. Além disso, o responsável responderá a um Processo Administrativo Sanitário (PAS), que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM).

Cada UFM está atualmente fixada em R$ 152,78, o que pode levar a uma penalidade máxima de R$ 61.112.

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