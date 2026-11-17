NEGÓCIO

Mercado Livre investe R$ 80 milhões em maior centro de distribuição entre capitais do Sul para agilizar entregas no mesmo dia

Unidade será instalada em Criciúma, terá quase 28 mil metros quadrados e vai começar a operar em 2027

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:21

Centro do Mercado Livre em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Mercado Livre está investindo R$ 80 milhões na construção de um novo centro de distribuição em Santa Catarina, que será o maior da empresa entre Porto Alegre e Florianópolis. Com quase 28 mil metros quadrados de área construída, o empreendimento ficará em Criciúma e deve ampliar a capacidade logística da companhia, dando mais agilidade à distribuição de pedidos na região.

A nova unidade foi projetada para ampliar a capacidade de movimentação de mercadorias e dar mais agilidade ao atendimento de pedidos feitos pela plataforma de comércio eletrônico. Com a estrutura, a empresa pretende fortalecer a distribuição de produtos para Criciúma e outros municípios do Sul catarinense.

O empreendimento ocupa um terreno de aproximadamente 60 mil metros quadrados no bairro Verdinho, às margens da Rodovia Governador Jorge Lacerda. A localização, próxima à BR-101, facilita a conexão com outros municípios e representa uma vantagem para o transporte de cargas.

Mercado Livre 1 de 11

A dimensão do projeto também chama a atenção quando comparada à estrutura que a companhia já possui na região. Desde 2021, o Mercado Livre opera um centro de distribuição em Morro da Fumaça, com cerca de 4 mil metros quadrados. A nova instalação em Criciúma terá uma área construída aproximadamente sete vezes maior.

Criciúma entrou no radar da empresa por potencial econômico

A escolha do município catarinense considerou aspectos que vão além da posição geográfica. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Vagner Espíndola, conhecido como Vaguinho, explicou que o potencial de crescimento da cidade e da região teve peso na decisão do Mercado Livre.

Entre os fatores apontados pelo gestor estão as perspectivas de expansão populacional até 2050, a capacidade de consumo dos moradores, a disponibilidade de mão de obra qualificada e a diversidade das atividades econômicas locais.

A competitividade de Criciúma e dos municípios vizinhos também foi considerada. Segundo o prefeito, a administração municipal participou das articulações com a companhia e auxiliou nos procedimentos necessários para a aprovação do projeto.

A agilidade na tramitação burocrática foi outro ponto destacado por Vaguinho como importante para a concretização do investimento.

Quando o centro de distribuição começa a funcionar?

O cronograma divulgado para o empreendimento prevê a conclusão dos pavilhões até dezembro de 2026. A expectativa é que a operação comercial e logística comece em 2027.

Quando estiver em atividade, a unidade deverá gerar mais de 350 empregos diretos, ampliando as oportunidades de trabalho no município.

A chegada do empreendimento também representa uma expansão da presença do Mercado Livre em Santa Catarina, estado onde a companhia já mantém outras estruturas de operação e distribuição.