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Mesa de centro por R$ 39 e rack por R$ 71: confira preços de leilão de móveis da Casas Bahia

Leilão reúne 255 lotes com lances iniciais de R$ 39; vendas seguem até 2 de outubro pela plataforma Kwara

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:35

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Divulgação

Uma mesa de centro por R$ 39, uma mesa de computador por R$ 42 e um rack por R$ 71 estão entre os itens disponíveis no leilão da Casas Bahia. Ao todo, são 255 móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 39.

As vendas acontecem pela plataforma Kwara e terminam em 2 de outubro, a partir das 10h.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Confira alguns preços

Mesa de Centro Alta Patrimar Lins Off White/Cedro - R$ 39

Mesa de Computador Demóbile Lume -  R$ 42

Duas Mesas Patrimar Star - R$ 53

Duas Mesas de Centro Patrimar Star - R$ 57

Duas Mesas de Centro Patrimar - R$ 68

Duas Mesas de Cabeceira Bartira - R$ 68

Rack Artely Lotus - R$ 71

Duas Mesas Laterais Altas Patrimar Lins - R$ 71

Duas Mesas de Cabeceira Bartira Versatti - R$ 72

Rack Patrimar Brito - R$ 75

Entre os eletrodomésticos, há duas lavadoras com lance de R$ 387 e dois fogões a partir de R$ 392. O leilão também conta com refrigeradores e televisores, incluindo Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

Como participar

Para dar lances, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia de funcionamento. Os lotes podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou serem classificados como sucata.

A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da compra, enquanto as despesas administrativas correspondem a 15%. Os lances não podem ser cancelados após a arrematação.

O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance. A retirada dos produtos ocorre mediante agendamento prévio e cumprimento das regras de segurança e documentação do evento.

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