VENDA

Mesa de centro por R$ 39 e rack por R$ 71: confira preços de leilão de móveis da Casas Bahia

Leilão reúne 255 lotes com lances iniciais de R$ 39; vendas seguem até 2 de outubro pela plataforma Kwara

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:35

Casas Bahia Crédito: Divulgação

Uma mesa de centro por R$ 39, uma mesa de computador por R$ 42 e um rack por R$ 71 estão entre os itens disponíveis no leilão da Casas Bahia. Ao todo, são 255 móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 39.

As vendas acontecem pela plataforma Kwara e terminam em 2 de outubro, a partir das 10h.

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Confira alguns preços

Mesa de Centro Alta Patrimar Lins Off White/Cedro - R$ 39

Mesa de Computador Demóbile Lume - R$ 42

Duas Mesas Patrimar Star - R$ 53

Duas Mesas de Centro Patrimar Star - R$ 57

Duas Mesas de Centro Patrimar - R$ 68

Duas Mesas de Cabeceira Bartira - R$ 68

Rack Artely Lotus - R$ 71

Duas Mesas Laterais Altas Patrimar Lins - R$ 71

Duas Mesas de Cabeceira Bartira Versatti - R$ 72

Rack Patrimar Brito - R$ 75

Entre os eletrodomésticos, há duas lavadoras com lance de R$ 387 e dois fogões a partir de R$ 392. O leilão também conta com refrigeradores e televisores, incluindo Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

Como participar

Para dar lances, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia de funcionamento. Os lotes podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou serem classificados como sucata.

A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da compra, enquanto as despesas administrativas correspondem a 15%. Os lances não podem ser cancelados após a arrematação.