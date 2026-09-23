Mesa de centro por R$ 39 e rack por R$ 71: confira preços de leilão de móveis da Casas Bahia

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Esther Morais
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:35
Uma mesa de centro por R$ 39, uma mesa de computador por R$ 42 e um rack por R$ 71 estão entre os itens disponíveis no leilão da Casas Bahia. Ao todo, são 255 móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 39.
As vendas acontecem pela plataforma Kwara e terminam em 2 de outubro, a partir das 10h.
Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador
Mesa de Centro Alta Patrimar Lins Off White/Cedro - R$ 39
Mesa de Computador Demóbile Lume - R$ 42
Duas Mesas Patrimar Star - R$ 53
Duas Mesas de Centro Patrimar Star - R$ 57
Duas Mesas de Centro Patrimar - R$ 68
Duas Mesas de Cabeceira Bartira - R$ 68
Rack Artely Lotus - R$ 71
Duas Mesas Laterais Altas Patrimar Lins - R$ 71
Duas Mesas de Cabeceira Bartira Versatti - R$ 72
Rack Patrimar Brito - R$ 75
Entre os eletrodomésticos, há duas lavadoras com lance de R$ 387 e dois fogões a partir de R$ 392. O leilão também conta com refrigeradores e televisores, incluindo Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.
Como participar
Para dar lances, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia de funcionamento. Os lotes podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou serem classificados como sucata.
A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da compra, enquanto as despesas administrativas correspondem a 15%. Os lances não podem ser cancelados após a arrematação.
O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance. A retirada dos produtos ocorre mediante agendamento prévio e cumprimento das regras de segurança e documentação do evento.