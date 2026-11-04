PEÇOS BAIXOS

Mesa gamer por R$ 36, lavadora por R$ 48 e celular por R$ 50; veja ofertas de leilão da Casas Bahia com 688 itens

Evento reúne eletrodomésticos, móveis, eletrônicos e outros produtos

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:00

Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

Uma mesa gamer por R$ 36, uma lavadora de roupas por R$ 48 e um celular por R$ 50 estão entre os produtos disponíveis em um leilão com 688 lotes que termina nesta quarta-feira (4), no Kwara. O evento reúne eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, cosméticos, bebidas e outros itens.

Entre as ofertas também estão tablets, relógios, cadeiras e móveis. Os valores correspondem aos lances registrados no momento da consulta e podem aumentar durante a disputa.

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Confira algumas ofertas:

Mesa gamer Husky: lance atual de R$ 36;

Lavadora de roupas Newmaq: lance atual de R$ 48;

Celular Lenoxx: lance atual de R$ 50;

Celular LG com teclado: lance atual de R$ 50;

Lavadora de roupas Suggar: lance atual a partir de R$ 51;

Lote com seis tablets: lance atual de R$ 60;

Lote com sete tablets: lance atual de R$ 70;

Lote com cinco itens em MDF: lance atual de R$ 75.

Como participar do leilão

Para participar, é necessário fazer um cadastro na plataforma Kwara e se inscrever no evento. Todos os itens estão abertos para lances, e os interessados devem consultar as informações específicas de cada lote antes de ofertar.

De acordo com o edital, os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução. Alguns itens podem apresentar avarias, sinais de uso, bloqueios ou até mesmo estar em condição de sucata.