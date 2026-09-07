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Meteorito de 38 kg caiu em cidade do Sertão brasileiro, teve oferta de R$ 120 mil e provocou ‘corrida do ouro’

Chuva de fragmentos surpreendeu moradores de Santa Filomena, em Pernambuco, e atraiu pesquisadores e compradores

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 14:30

Em 19 de agosto de 2020, chuva de meteoritos atingiu cidade em Pernambuco Crédito: Reprodução

Uma pedra de 38 quilos encontrada por uma família no interior de Pernambuco chegou a despertar ofertas de até R$ 120 mil de compradores estrangeiros. O objeto valioso não havia sido escavado nem descoberto em uma mina: tinha acabado de cair do espaço.

O episódio ocorreu em Santa Filomena, no Sertão do Araripe, em 19 de agosto de 2020. Naquele dia, moradores observaram um clarão no céu antes de uma chuva de meteoritos espalhar fragmentos por diferentes pontos do município, que tinha 6.906 habitantes e fica a cerca de 710 quilômetros do Recife.

Algumas pedras atingiram casas, perfuraram telhados e atravessaram copas de árvores. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Entre os fragmentos recolhidos, havia exemplares pequenos e outros de dimensões muito maiores. O que mais chamou atenção pesava 38 quilos.

A notícia logo transformou a pacata cidade agrícola. Pesquisadores chegaram à região interessados no valor científico do material, enquanto curiosos e pessoas dispostas a comprar os meteoritos passaram a procurar moradores que haviam encontrado fragmentos.

Foi nesse cenário que a família que estava com a pedra de 38 quilos recebeu propostas de até R$ 120 mil, segundo o Portal Conceição Verdade. A esposa do homem responsável pela descoberta chegou a dizer que a repercussão “virou um pesadelo”.

Fenômeno provocou 'corrida do ouro' 1 de 3

O então prefeito Cleomatson Vasconcelos também relatou a movimentação incomum.

“Algumas pessoas chegaram alguns dias depois do fato oferecendo dinheiro de uma forma aleatória. Criou-se até uma ‘corrida do ouro'”, afirmou.

Naquele momento, segundo o prefeito, não havia uma legislação específica regulamentando o comércio das pedras. A prefeitura também não tinha recursos para assumir o recolhimento do material espalhado pelo município.

“Somos um município pacato, que vive da agricultura familiar, então não tenho orçamento para fazer um investimento [em recolher os fragmentos]”, disse Vasconcelos.

“Procuramos o Ministério de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e pesquisadores que possam ajudar o município”, completou.

Além do dinheiro oferecido por compradores, as pedras despertaram interesse pelo que poderiam revelar aos pesquisadores. Adalberto Tavares da Silva, técnico do Laboratório de Astronomia da UFPE, destacou a importância desse tipo de material para compreender as origens do Sistema Solar.

“É através da coletiva e da análise que nós compreendemos o material que formou o Sistema Solar. E é importante também para entender o futuro e fazer algum tipo de previsão de onde ele pode cair”, afirmou.

Parte do meteorito chegou ao Museu Nacional

A história teve um novo capítulo em abril de 2023, quando o Museu Nacional/UFRJ apresentou um fragmento de Santa Filomena incorporado ao seu acervo.

A peça pesa aproximadamente 2,8 quilos e foi classificada como condrito. Ela se tornou o primeiro meteorito adicionado à coleção da instituição depois do incêndio de 2018.

“Dentre os diversos fragmentos caídos na cidade este foi o escolhido por apresentar características únicas”, explicou a pesquisadora Maria Elizabeth Zucolotto, que integrou uma das primeiras equipes do museu a chegar ao município após o fenômeno.

O exemplar preservado no Rio de Janeiro não é, portanto, a famosa pedra de 38 quilos.