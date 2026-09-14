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‘Meu pai achava que não teria consequência’: jovem expulso de casa por ser gay comenta indenização após ganhar R$ 100 mil na Justiça

Emanuel Roque vê decisão que condenou os pais a pagar R$ 100 mil como reconhecimento das violências sofridas.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:05

Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente
Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente Crédito: Reprodução

A condenação dos pais de Emanuel Roque ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais representa, para o jovem, o reconhecimento das violências que afirma ter sofrido após assumir um relacionamento homoafetivo. Morador de Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, ele tinha 17 anos quando começou a namorar Jonathas, colega de escola que também trabalhava em um mercado da cidade. Na época, Emanuel trabalhava com o pai em uma loja da família. As informações são do Fantástico. 

O relacionamento marcou um momento importante de autoconhecimento para Emanuel, que descreve a experiência como a primeira vez em que conseguiu se aceitar. A reação dos pais, no entanto, foi de rejeição. Segundo o jovem, ele foi pressionado a deixar o emprego e impedido de continuar frequentando a escola. Ao revelar à mãe que estava namorando, também teria sido alvo de ofensas. “Ela começou a gritar no meio da sala, falando que tinha nojo de mim”, afirmou ao Fantástico.

Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente

Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente por Reprodução/Fantástico
Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente por Reprodução/Fantástico
Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente por Reprodução/Fantástico
Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente por Reprodução/Fantástico
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Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente por Reprodução/Fantástico

As hostilidades, conforme o relato apresentado no processo, também envolveram ameaças físicas. Emanuel afirma que o pai o intimidou com um alicate durante uma discussão e chegou a apontar uma arma para sua cabeça. “Eu fiquei com medo. Botei a mão na mão dele e ele me jogou no chão. [...] Botou [arma] na minha cabeça e falou que ia me meter um balaço”, relatou. Ainda segundo o jovem, o pai publicou conteúdos homofóbicos nas redes sociais e ameaçou Jonathas pela internet.

O caso chegou ao Conselho Tutelar após uma denúncia feita por um amigo de Emanuel. De acordo com os registros do processo, os pais admitiram não aceitar a orientação sexual do filho e afirmaram que ele teria de deixar a residência caso mantivesse o relacionamento. Diante da situação, o adolescente foi encaminhado a um abrigo municipal, onde permaneceu por quase um ano. Ele descreve o período como uma fase de reconstrução e destaca o acolhimento recebido no local, que considera o lugar onde mais foi acolhido em toda a vida.

A situação levou o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) a ingressar com uma ação por abandono afetivo e violação de direitos. O processo reuniu publicações em redes sociais, registros de mensagens e depoimentos de testemunhas. Relatórios da rede de proteção também apontaram negligência, violência psicológica e rejeição, além de indicarem que as agressões e a exposição da intimidade do adolescente dificultaram seu acolhimento por outros familiares.

A sentença estabeleceu o pagamento de R$ 100 mil por danos morais, com correção monetária e juros, além de proibir o pai de publicar conteúdos relacionados à vida privada do filho. Para Emanuel, a decisão representa uma forma de responsabilização pelos atos que marcaram sua adolescência. “Meu pai sempre fez tudo achando que não ia ter consequência, mas tem”, afirmou. O processo tramita em segredo de Justiça.

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Tags:

Emanuel Roque Adolescente Expuslo de Casa Indenização de r$ 100 mil

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