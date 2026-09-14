DECISÃO

‘Meu pai achava que não teria consequência’: jovem expulso de casa por ser gay comenta indenização após ganhar R$ 100 mil na Justiça

Emanuel Roque vê decisão que condenou os pais a pagar R$ 100 mil como reconhecimento das violências sofridas.

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:05

Emanuel Roque foi expulso de casa quando era adolescente Crédito: Reprodução

A condenação dos pais de Emanuel Roque ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais representa, para o jovem, o reconhecimento das violências que afirma ter sofrido após assumir um relacionamento homoafetivo. Morador de Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, ele tinha 17 anos quando começou a namorar Jonathas, colega de escola que também trabalhava em um mercado da cidade. Na época, Emanuel trabalhava com o pai em uma loja da família. As informações são do Fantástico.

O relacionamento marcou um momento importante de autoconhecimento para Emanuel, que descreve a experiência como a primeira vez em que conseguiu se aceitar. A reação dos pais, no entanto, foi de rejeição. Segundo o jovem, ele foi pressionado a deixar o emprego e impedido de continuar frequentando a escola. Ao revelar à mãe que estava namorando, também teria sido alvo de ofensas. “Ela começou a gritar no meio da sala, falando que tinha nojo de mim”, afirmou ao Fantástico.

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As hostilidades, conforme o relato apresentado no processo, também envolveram ameaças físicas. Emanuel afirma que o pai o intimidou com um alicate durante uma discussão e chegou a apontar uma arma para sua cabeça. “Eu fiquei com medo. Botei a mão na mão dele e ele me jogou no chão. [...] Botou [arma] na minha cabeça e falou que ia me meter um balaço”, relatou. Ainda segundo o jovem, o pai publicou conteúdos homofóbicos nas redes sociais e ameaçou Jonathas pela internet.

O caso chegou ao Conselho Tutelar após uma denúncia feita por um amigo de Emanuel. De acordo com os registros do processo, os pais admitiram não aceitar a orientação sexual do filho e afirmaram que ele teria de deixar a residência caso mantivesse o relacionamento. Diante da situação, o adolescente foi encaminhado a um abrigo municipal, onde permaneceu por quase um ano. Ele descreve o período como uma fase de reconstrução e destaca o acolhimento recebido no local, que considera o lugar onde mais foi acolhido em toda a vida.

A situação levou o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) a ingressar com uma ação por abandono afetivo e violação de direitos. O processo reuniu publicações em redes sociais, registros de mensagens e depoimentos de testemunhas. Relatórios da rede de proteção também apontaram negligência, violência psicológica e rejeição, além de indicarem que as agressões e a exposição da intimidade do adolescente dificultaram seu acolhimento por outros familiares.