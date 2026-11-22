OBSTRUÇÃO

Michelle Bolsonaro diz que ex-presidente passou a noite sem dor; Bolsonaro segue internado na UTI

Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 15:51

Michelle Bolsonaro diz que ex-presidente passou a noite sem dor Crédito: Divulgação/Jair Bolsonaro/Flickr

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (22) que Jair Bolsonaro (PL) "passou a noite sem dor" e realizou "alguns exames de imagem" pela manhã. Segundo ela, o ex-presidente também faria um raio X com contraste.

"Continuem em oração por ele, para que o intestino volte a funcionar normalmente e ele não precise passar por um novo procedimento mais invasivo", escreveu Michelle em publicação no Instagram.

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Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, e não tem previsão de alta hospitalar. De acordo com boletim médico divulgado neste domingo, o ex-presidente está clinicamente estável e mantém tratamento clínico, jejum e suporte nutricional.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar", informou o hospital.