BOLETIM

Michelle revela avanço na recuperação de Bolsonaro após dias de internação

Ex-presidente segue hospitalizado

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 14:31

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) divulgou, nesta sexta-feira (27), uma nova atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, o marido apresentou avanços durante a internação, entre eles a retirada da sonda nasogástrica e a retomada de atividades cotidianas, como tomar banho e fazer a própria barba.

Em publicação nas redes sociais, Michelle informou que a sonda foi retirada na quinta-feira (26). Já nesta sexta, Bolsonaro conseguiu evacuar e realizou algumas atividades pessoais. Ele também deve passar por sessões de fisioterapia e receber alimentação líquida.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

"Ontem [quinta-feira], foi retirada a sonda nasogástrica. Hoje [sexta-feira], ele já conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e fará as sessões de fisioterapia. Também será oferecido um caldinho", escreveu a senadora eleita.

Michelle também agradeceu pelas orações recebidas durante o período de internação do ex-presidente e mencionou o Padre Kelmon, que celebrou uma missa pela recuperação de Bolsonaro.

Internação e quadro de saúde

Jair Bolsonaro está internado desde o dia 20 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi hospitalizado com um quadro de suboclusão intestinal e, dois dias depois, também recebeu o diagnóstico de broncopneumonia.

O boletim médico mais recente, divulgado na quinta-feira (26), apontou melhora clínica. Na ocasião, a equipe informou que o ex-presidente havia iniciado uma dieta líquida por via oral, com boa tolerância até aquele momento. Apesar da evolução, ainda não havia previsão de alta.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro deve continuar sob tratamento clínico e antibioticoterapia.

O ex-presidente enfrenta problemas intestinais recorrentes desde que foi atingido por uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Condenação e prisão domiciliar

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Inicialmente, começou a cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Posteriormente, foi transferido para a unidade conhecida como Papudinha.