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Michelle tira 'dez dias de descanso' e deixa a filha cuidando de Bolsonaro

'Aceitei descansar por alguns dias para me preparar para o ano desafiador que virá pela frente', afirmou senadora eleita

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:05

Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto

A senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), anunciou que ficará dez dias afastada de seus compromissos para descansar. Durante o período, os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, ficarão sob responsabilidade de Letícia Firmo, filha de Michelle e enteada do ex-presidente.

A informação foi divulgada pela própria ex-primeira-dama nas redes sociais neste domingo (15). Segundo ela, a decisão de fazer uma pausa contou com o apoio do marido e das filhas. Michelle, no entanto, não informou se pretende viajar ou onde passará os dias de descanso.

"Fui agraciada com dez dias de descanso, com o aval e incentivo do meu marido e das minhas filhas", escreveu. Ela acrescentou que decidiu aproveitar o período para se preparar para os próximos meses. "Aceitei descansar por alguns dias para me preparar para o ano desafiador que virá pela frente", afirmou.

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
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Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

Na publicação, Michelle também procurou tranquilizar seguidores sobre a situação do ex-presidente e agradeceu à filha por assumir os cuidados com ele. "Fiquem tranquilos, meu marido está bem e a minha casa está em ordem", declarou.

A senadora eleita ainda mencionou que Letícia, de 24 anos, precisou adaptar sua rotina para ajudar nos cuidados com o padrasto. Na mensagem, porém, não citou os outros filhos de Jair Bolsonaro. Carlos e Jair Renan permanecem no Brasil, enquanto Eduardo e Flávio estão nos Estados Unidos. Michelle e Jair são pais da caçula da família, Laura, hoje com 16 anos.

Os filhos do ex-presidente têm autorização para visitá-lo uma vez por semana. A última visita de Flávio ocorreu um dia depois do segundo turno das eleições, quando foi derrotado na disputa presidencial por Luiz Inácio Lula da Silva. No dia seguinte, o senador viajou para os Estados Unidos.

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Michelle Bolsonaro rebate especulações

Além de comunicar o período de descanso, Michelle aproveitou a publicação para criticar comentários e especulações sobre sua vida pessoal. A ex-primeira-dama afirmou que a falta de informações compartilhadas por ela nas redes sociais acaba alimentando rumores.

"Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar", escreveu. Em seguida, acrescentou: "As eleições acabaram, e a vida continua".

Durante a campanha presidencial, Michelle foi alvo de críticas por não acompanhar Flávio Bolsonaro em viagens e compromissos eleitorais. Sua participação era considerada importante para aproximar a candidatura de grupos com os quais o senador tinha menor interlocução, especialmente mulheres evangélicas.

Michelle foi eleita senadora pelo Distrito Federal com quase um milhão de votos, resultado que a tornou a candidata mais votada da história do Senado no estado. Seus suplentes são Diego Torres (PL), seu irmão, e Cristian Viana (Podemos).

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