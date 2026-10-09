DINHEIRO INESPERADO

Milhões podem ter FGTS não depositado: veja como descobrir se seu dinheiro está entre os valores devidos

Empresas poderão renegociar débitos de até R$ 45 milhões, enquanto trabalhadores podem conferir se têm valores não depositados por antigos empregadores

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:30

FGTS Crédito: Agência Brasil

Milhões de trabalhadores podem ter dinheiro do FGTS que nunca chegou à conta vinculada. A partir da próxima quinta-feira (15), começa uma nova rodada de renegociação de dívidas do Fundo de Garantia inscritas na Dívida Ativa da União. A medida pode ajudar empresas a regularizar os débitos e, consequentemente, permitir a recuperação dos valores devidos aos empregados.

A negociação foi criada pelo Edital de Transação PGDAU nº 12/2026, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e poderá ser utilizada por empregadores com dívidas consolidadas de até R$ 45 milhões. A adesão ficará aberta até 19h de 29 de janeiro de 2027, exclusivamente pelo Portal Regularize.

Como resgatar o FGTS de parente falecido 1 de 4

O ponto mais importante para quem tem valores de FGTS em atraso é que o desconto não pode atingir o dinheiro que pertence ao trabalhador. Pela regra, podem ser reduzidos em até 100% os juros que não sejam destinados ao trabalhador, as multas e o encargo legal, mas o benefício está limitado a 65% do valor da inscrição.

Quem pode participar da renegociação?

A negociação é destinada a empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, que tenham débitos inscritos em dívida ativa do FGTS ou da Contribuição Social prevista na Lei Complementar nº 110/2001, desde que o valor consolidado seja de até R$ 45 milhões. Para as modalidades principais, são considerados débitos inscritos em dívida ativa até 17 de julho de 2026.

Há regras específicas para a modalidade de transação de pequeno valor. Também não podem aderir empregadores incluídos no cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego por trabalho análogo à escravidão. A adesão começa às 8h de 15 de outubro e deve ser feita pelo Portal Regularize.

O trabalhador perde dinheiro com o desconto?

Não.O edital proíbe expressamente a aplicação de descontos sobre os valores devidos diretamente aos trabalhadores. A PGFN também exige que os valores sejam individualizados nas respectivas contas vinculadas do FGTS. Além disso, na negociação parcelada, os valores de FGTS rescisórios devem compor as primeiras parcelas.

O restante pode ser parcelado conforme as condições previstas no edital, chegando a até 133 prestações mensais, dependendo da natureza do contribuinte. A Caixa explica que a regularização dos valores ocorre à medida que o empregador realiza os recolhimentos e a individualização nas contas vinculadas dos trabalhadores.

O que é a Dívida Ativa do FGTS?

Quando uma empresa deixa de recolher o FGTS e não regulariza a situação após as cobranças administrativas, o débito pode ser inscrito em dívida ativa e passar para a esfera de cobrança da PGFN. Desde 1º de junho de 2026, a consulta e a regularização dos débitos de FGTS inscritos em Dívida Ativa passaram a ser feitas pelo Portal Regularize, enquanto outros serviços do Fundo continuam nos canais da Caixa.

A dívida não significa que o dinheiro deixou de pertencer ao trabalhador. O empregador é responsável por fazer os depósitos na conta vinculada, e a regularização permite que os valores devidos sejam individualizados nessa conta. Quase R$ 80 bilhões em débitos de FGTSO tamanho do problema ajuda a explicar a importância da medida.

Segundo levantamento do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT), cerca de 500 mil empregadores possuem débitos de FGTS inscritos na Dívida Ativa da União, em um montante estimado em R$ 66 bilhões, afetando aproximadamente 38 milhões de trabalhadores. O levantamento também considera débitos ainda não inscritos em dívida ativa.

Nessa frente, dados divulgados pelo Ministério do Trabalho apontam aproximadamente R$ 12,6 bilhões em valores devidos a cerca de 11 milhões de trabalhadores. Somadas as duas situações, o IFGT estima cerca de R$ 79 bilhões em depósitos não realizados, envolvendo aproximadamente 50 milhões de trabalhadores. Os números são estimativas do instituto e reúnem diferentes estágios de cobrança.

Como saber se a empresa deixou de depositar seu FGTS?

O primeiro passo é consultar o extrato oficial do FGTS pelo aplicativo da Caixa. O trabalhador pode verificar mês a mês se os depósitos foram realizados e identificar eventuais períodos sem recolhimento.Também é possível utilizar ferramentas privadas de análise, como o FGND (Fundo de Garantia Não Depositado), que oferece uma análise gratuita do extrato para identificar possíveis períodos sem depósito. A plataforma informa que não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal.

O trabalhador que identificar diferenças deve guardar o extrato e os documentos relacionados ao vínculo de emprego. Em caso de dúvida sobre valores ou sobre como cobrar o débito, pode buscar orientação trabalhista.

E quem já saiu da empresa?

Esse grupo merece atenção especial. Quem já foi desligado pode ter deixado para trás valores de FGTS que deveriam ter sido depositados durante o contrato de trabalho. A nova negociação pode ajudar na recuperação desses recursos, desde que o débito esteja entre aqueles abrangidos pelo edital. Por isso, mesmo quem já não trabalha mais na empresa deve conferir os extratos de seus antigos vínculos.

O que fazer agora?

Quem suspeita que teve FGTS não depositado pode seguir alguns passos:

Acesse o aplicativo oficial do FGTS e baixe o extrato;

Confira os depósitos mês a mês, inclusive de empregos antigos;

Identifique eventuais períodos sem recolhimento;

Guarde documentos que comprovem o vínculo e os salários recebidos;

Se houver diferença, procure orientação sobre as medidas necessárias para cobrar os valores.



O mais importante é não confundir a renegociação da dívida da empresa com um desconto no direito do trabalhador. A empresa pode obter condições melhores para quitar o débito, mas o valor principal do FGTS que pertence ao empregado continua protegido.

“O trabalhador precisa fiscalizar o próprio FGTS”

Para Mário Avelino, fundador e presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, o trabalhador deve acompanhar regularmente o extrato do Fundo para identificar eventuais falhas nos depósitos. Avelino também defende que a renegociação é importante porque pode facilitar a regularização das empresas sem reduzir os valores que efetivamente pertencem aos trabalhadores.