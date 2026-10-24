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+Milionária 401 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

Concurso sorteado neste sábado (24) tem prêmio acumulado estimado em R$ 108 milhões; confira os números e os trevos da sorte

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:59

+Milionária
+Milionária Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 401 da +Milionária, com prêmio principal estimado em R$ 108 milhões. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

A modalidade está acumulada e oferece uma das maiores premiações entre as loterias brasileiras. Para conquistar o prêmio principal, o apostador precisa acertar seis números e dois trevos da sorte.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Confira o resultado da +Milionária 401:

Números sorteados: 12 - 14 - 20 - 30 - 26 - 44

Trevos da sorte: 01 - 04 

Diferentemente da Mega-Sena, a +Milionária combina o sorteio de dezenas com os chamados trevos da sorte. Para participar, o jogador escolhe seis números entre os 50 disponíveis no volante e dois trevos entre os seis existentes.

A modalidade conta com dez faixas de premiação, permitindo que apostadores recebam valores mesmo sem acertar a combinação completa. Os prêmios variam conforme a quantidade de números e trevos sorteados que aparecem no bilhete.

A +Milionária também se diferencia por oferecer um prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões para a faixa principal, valor que aumenta quando não há ganhadores.

A quantidade de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa de premiação serão divulgados pela Caixa Econômica Federal após a apuração oficial do concurso.

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