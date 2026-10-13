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Minas Gerais não terá dinheiro para pagar salários já em janeiro, diz coluna

Estimativa foi feitta pelo atual gestor e governador eleito reage

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:55

Cleitinho, governador eleito, e Simões, vice que virou governador
Cleitinho, governador eleito, e Simões, vice que virou governador Crédito: Divulgação

Uma previsão de falta de caixa para pagar os servidores de Minas Gerais em janeiro de 2027 provocou uma troca de cobranças entre o governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e o atual chefe do Executivo, Mateus Simões (PSD). O alerta da Secretaria da Fazenda foi divulgado pelo colunista Orion Teixeira, do Estado de Minas.

Segundo a coluna, a preocupação é com a disponibilidade de dinheiro no primeiro mês da próxima gestão. Os recursos existentes no caixa estadual têm destinação definida e não poderiam ser utilizados para quitar salários.

Cleitinho questionou a responsabilidade do atual governo ao comentar uma publicação do jornal no Instagram. “Espera aí, ele mesmo está alegando sua incompetência? Se janeiro já não tem dinheiro para pagar servidores, quem está governando o estado até dezembro?”.

De cantor a governador de Minas: conheça Cleitinho

Cleitinho se chama Cleiton Gontijo de Azevedo e nasceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais por Reprodução
Antes de entrar para a política, trabalhava no sacolão de verduras de sua família, em Divinópolis por Reprodução
Também atuou como músico e publicava vídeos nas redes sociais para divulgar suas músicas por Reprodução
Seu gêmeo, Gleidson Azevedo, percebeu sua popularidade na internet e o incentivou a disputar uma eleição por Reproduçaõ
Em 2016, conquistou uma cadeira de vereador em Divinópolis com 3.023 votos, a terceira maior votação para o cargo. por Reprodução
Em 2018, recebeu 115.492 votos e foi o quarto deputado estadual mais votado de Minas Gerais por Reprodução
Como deputado estadual, atuou pela redução da taxa de licenciamento de veículos em Minas Gerais por Reprodução
Passou pelo PPS, posteriormente chamado Cidadania, e pelo PSC antes de se filiar ao Republicanos, em dezembro de 2022 por Reprodução
Foi eleito senador em 2022 com mais de 4,2 milhões de votos, após exercer mandatos municipal e estadual. por Reprodução
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Venceu a eleição mineira no primeiro turno de 2026, com 55,40% dos votos válidos e mais de 6,3 milhões de votos por Reprodução
Ele perdeu o irmão Matheus, que morreu de leucemia em julho de 2026 por Reprodução
Cleitinho é casado e pai de dois filhos, segundo sua biografia oficial por Reprodução
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Cleitinho se chama Cleiton Gontijo de Azevedo e nasceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais por Reprodução

Horas depois, Simões respondeu na mesma rede social e afirmou que antecipará o salário de janeiro “para evitar desencontros de informação ou dúvidas sobre a nossa situação fiscal de equilíbrio e responsabilidade”.

O governador também criticou a manifestação pública do sucessor, que, segundo ele, havia solicitado uma conversa reservada sobre a transição. “Não vale a pena conversar em particular se, na rede, o jogo vai continuar sendo esse, de jogar para a plateia. Vamos para a transparência total”, declarou.

A situação financeira será discutida durante a transição, cujas reuniões começam na próxima semana. Simões informou que os encontros serão públicos e televisionados. O debate sobre as contas estaduais ficou para o último encontro dedicado às secretarias.

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De acordo com Orion Teixeira, a proposta de Cleitinho de reduzir o IPVA é motivo de preocupação na atual gestão pelo impacto sobre a arrecadação. Em Minas, o pagamento do imposto começa em fevereiro, após uma mudança aprovada pela Assembleia Legislativa a pedido de setores do comércio.

A coluna também relata que Simões estaria recorrendo aos R$ 2,1 bilhões da venda da folha de pagamento ao Itaú para custear o 13º salário deste ano. O estado tem previsão de déficit de R$ 10,5 bilhões para 2027.

Ainda segundo o colunista, a apreensão manifestada por Simões com o futuro dos 700 mil servidores estaduais e seus familiares foi considerada desrespeitosa pelo grupo do governador eleito.

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