Ministério da Justiça demite 3 policiais envolvidos na morte de Genivaldo, em SE

O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou, nesta segunda-feira (14), a demissão de três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos, em Sergipe, em maio de 2022. No Twitter, Dino escreveu: "Estou assinando a demissão de 3 policiais rodoviários federais que, em 2022, causaram ilegalmente a morte do Sr. Genivaldo, em Sergipe, quando da execução de fiscalização de trânsito".

"Não queremos que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas", continuou o ministro. O homem de 38 anos morreu durante uma abordagem da PRF após os policiais o trancarem no porta-malas de um carro e aplicarem gás de pimenta e gás lacrimogêneo no espaço. Ele foi abordado por trafegar de moto sem capacete na BR-101, na cidade de Umbaúba.

"Estamos trabalhando com Estados, a sociedade civil e as corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a Lei, melhorando a Segurança de todos. Determinei a revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal, para aprimorar tais instrumentos, eliminando eventuais falhas e lacunas", continuou o ministro.

Relembre o caso

A morte de Genivaldo, ocorrida em maio, ganhou projeção nacional por causa das imagens veiculadas na internet, que mostram a vítima presa dentro de uma viatura esfumaçada. Genivaldo se debate com as pernas para fora enquanto um policial rodoviário mantém a tampa do porta-malas abaixada, impedindo o homem de sair.