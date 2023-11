Ministra tem embate com deputados antivacina e defende imunização de crianças contra covid

Convidada por deputados de oposição para falar na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi bombardeada com manifestações antivacina. Nísia foi defender a inclusão de crianças entre 6 meses e 5 anos no calendário de vacinação contra covid-19, mas deputados bolsonaristas protestaram. Na audiência na última terça-feira, 28, a ministra disse que a inclusão das crianças é baseada em dados científicos. Segundo ela, 110 crianças morreram em decorrência da covid-19 neste ano e, por isso, a vacinação é recomendada.

A presidente da comissão, deputada Bia Kicis (PL-DF), afirmou que "vários médicos que trabalham com vacinas são contra a medida". A parlamentar disse ainda que o imunizante não deveria ser chamado de vacina e sim de "terapia gênica".

O Estadão Verifica explicou que as vacinas de mRNA não são terapias genéticas, e incluiu uma nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que esclareceu que as vacinas contra covid não utilizam cópias de genes humanos para tratamentos de doenças, por isso, não podem ser classificadas dessa forma.

A ministra argumentou que, mais do que afirmações individuais, é preciso consenso das comunidades científicas. Ela criticou ainda a falsa simetria dada em diversas ocasiões, inclusive na CPI da Covid, entre o que pensam cientistas individualmente e posicionamentos dos principais organismos de pesquisa e saúde do Brasil e do mundo.