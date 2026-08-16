JUDICIÁRIO

Ministro André Mendonça defende mudanças no STF e diz que Judiciário não pode 'inovar' em decisões

Ministro declarou apoio à criação de código de conduta para integrantes do Supremo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 16:52

Ministro André Mendonça Crédito: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça defendeu mudanças na Corte e afirmou que o tribunal não pode exercer um "papel criativo de inovar na ordem jurídica". Segundo ele, algumas decisões do Supremo têm representado esse tipo de atuação.

As declarações foram dadas em entrevista ao podcast do Iter, instituto criado por Mendonça, e divulgadas nesta sexta-feira (14). Foi a primeira entrevista do ministro desde que assumiu uma cadeira no STF, em 2021. Ele foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

A gravação foi realizada em 27 de julho, antes de Mendonça autorizar duas investigações da Polícia Federal sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ministro defende reformas no STF

Mendonça também afirmou discordar da avaliação de que o Supremo esteja sob ameaça, argumento defendido por alguns integrantes da Corte.

Para o ministro, é "perfeitamente natural" que o Congresso Nacional discuta reformas no Judiciário e especificamente no STF.

Ele ainda declarou apoio à proposta de criação de um código de conduta para os ministros do Supremo, iniciativa defendida pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

"A gente pode discutir um pouco a modelagem [da proposta], mas é importante. É uma sinalização para a sociedade. Eu não tenho restrição alguma, a matéria alguma do que possa constar no código de ética, qualquer tipo de limitação, de atividade, eu estou à disposição para apoiar", afirmou.

A proposta de Fachin divide os ministros do STF. Mesmo entre os magistrados favoráveis à criação de novas regras, há quem avalie que o momento para discutir o tema não seja o mais adequado.

A Corte atravessa um período de desgaste de imagem, agravado após a revelação de conexões entre ministros e o Banco Master.

Mendonça relata investigações

André Mendonça é relator do inquérito que investiga fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro. O ministro também conduz a investigação sobre descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na entrevista, Mendonça defendeu que os dois casos sejam conduzidos sem interferência política.

"Até porque a corrupção, o dinheiro, ele não tem cor partidária, nem ideologia partidária, ele alcança as pessoas, independentemente de uma vertente política ou de outra", disse.

O ministro afirmou ainda que pretende manter uma atuação imparcial nos processos.