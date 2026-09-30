INVESTIGAÇÃO

Ministro do STF manda PF investigar 'onda de ataques' a imagens religiosas e cita casos na Bahia

Relatos de vandalismo citados aconteceram em em oito localidades

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:59

Imagem de Santa Dulce foi quebrada em Salvador Crédito: Reprodução

Ataques contra imagens religiosas em Salvador e Santo Amaro, na Bahia, estão entre os episódios citados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao determinar uma investigação da Polícia Federal nesta quarta-feira (30). A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deverá avaliar a necessidade de abrir um processo para apurar os casos.

A medida foi tomada após o gabinete do ministro receber relatos de vandalismo de diferentes partes do país. Além das duas cidades baianas, a manifestação menciona ocorrências em Londrina (PR), Rio Grande (RS), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Novo Progresso (PA) e Jatiúca, bairro de Maceió (AL).

Imagens destruídas em ataques na Bahia 1 de 15

Os episódios envolvem a destruição de imagens em uma loja de Londrina e na Catedral de São Pedro, em Rio Grande. Dino também citou ataques a terreiros e casos em que imagens de Nossa Senhora Aparecida foram quebradas ou incendiadas.

Na Bahia, um dos relatos é a denúncia de uma mãe de santo contra um pastor pela destruição de um assentamento de Exu em um terreiro de Santo Amaro. Já em Salvador, uma imagem de Santa Dulce dos Povos foi vandalizada na última semana. Na primeira metade do mês, a Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, localizada no bairro de Matatu, também foi vandalizada e uma imagem de santa foi quebrada. Em Novo Progresso, uma imagem da padroeira do Brasil foi incendiada às margens da BR-163.

Segundo Dino, as informações chegaram ao gabinete depois de uma decisão sobre publicações relacionadas a Nossa Senhora Aparecida. Os relatos, escreveu o ministro, apontam para “uma aparente onda de ataques nos últimos meses contra IMAGENS RELIGIOSAS”.

A determinação ocorre em meio à disputa judicial sobre posts que atribuíam ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) e a setores da direita uma suposta iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. O candidato, que é evangélico, negou que exista uma proposta com esse objetivo e acusou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de estar por trás de "fake news" sobre o tema.